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金像電擴建蘇州廠 斥資人民幣1.7億元向名碩電腦取得土地
PCB大廠金像電（2368）今日公告子公司蘇州金像電子公告董事會決議取得土地，交易總金額：人民幣1億7,000萬0,000元整。取得或處分之具體目的或用途：為擴建公司蘇州廠。
金像電公告子公司蘇州金像電子取得土地：蘇新國用(2008)第009250地號建物：蘇房權證新區字第00094927號門牌：蘇州高新區馬運路288號事實發生日：115/7/15~115/7/15董事會通過日期：民國115年7月15日土地：共計53,749.20平方公尺，折合16,259.13坪，交易金額：人民幣71,937,000元整。建物：共計60,103.01平方公尺，折合18,181.16坪，交易金額：人民幣98,063,000元整。交易總金額：人民幣1億7,000萬元整。
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