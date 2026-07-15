ASML首揭英特爾已導入High NA EUV於18A量產自家新世代處理器

全球微影設備龍頭（ASML）今日公布第2季財報，營收和獲利優於預期。經營層並首度揭露英特爾晶圓代工（Intel Foundry）已將 ASML EXE High NA EUV 技術用於量產代號為Panther Lake 的 Intel Core Ultra Series 3 處理器。Intel 18A 特定層數目前也已於美國奧勒岡州完成 High NA EUV 製程的雙重驗證，產品良率已達到與 NXE 平台相當的水準，並開始出貨給客戶。

ASML並表示，英特爾與ASML 將持續深化合作，推進 High NA EUV 技術的導入，並依據客戶需求，靈活應用於未來製程節點。

ASML公布的第2季淨營收93億歐元，毛利率為 54%。ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示，這兩項財務數字，均高於指引，主要來自於銷售與累積裝機管理收入高於預期。

Christophe Fouquet進一步表示，AI 相關領域的投資與技術持續發展，正帶動先進邏輯與儲存晶片需求成長，進一步強化半導體產業的成長前景。因應此趨勢，ASML的客戶也在不斷加速其產能擴張計畫，並轉換成對我們產品組合的承諾，增加我們對未來市場需求的能見度。

他接著說，由於今年上半年市場訂單量仍然非常強勁，基於此成長動能，我們規劃於 2027 年將 Low NA EUV 微影設備產能從 2026 年的 65 台提升 30%，並進一步評估於 2028 年再增加 30% 的產能。公司同時也計畫將 2026 年約 130 台浸潤式 DUV 微影系統的產能於 2027 年增加 30%，並研究於 2028 年再增加 30% 的可能性。並持續大幅擴展設備升級產品組合服務。

ASML並預估 2026第3季總營收銷將可110億到120 億歐元，毛利率介於 55% 至 57% 之間。預估研發成本約為 12 億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為4 億歐元。全年營收總額介於430億到450億歐元，毛利率約為 54% 到 56%。展望樂觀。