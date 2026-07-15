日本無人機大廠ACSL擴大採用台灣零組件 攜手建非紅供應鏈

外貿協會率團參訪日本無人機大廠ACSL株式會社。ACSL共同經營責任者早川研介表示，隨著全球無人機產業加速推動供應鏈去中化，公司正積極尋找非紅供應鏈合作夥伴，其中台灣在電池、馬達、螺旋槳等關鍵零組件具有完整製造實力，未來希望深化與台灣合作，共同打造安全、可靠的非紅供應鏈，攜手搶攻全球無人機市場商機。

ACSL株式會社成立於2013年的ACSL，是日本領先的產業用無人機研發與製造商，也是少數具備自主飛行控制技術的東京證券交易所上市企業，以高資安防護技術聞名，產品廣泛應用於基礎設施巡檢、物流配送、災害救援及國防安全等領域，並成為日本首家取得國土交通省「Level 4」（人口稠密地區超視距飛行）機體認證的企業。

早川研介指出，公司2025年營收約26億日圓，去年出貨約1,000架無人機，目前已完成產品開發並邁入量產階段。不過，現階段最大的挑戰是建立完整的非紅供應鏈。

由於生產規模仍有限，製造成本偏高，加上全面擺脫中國供應鏈仍需時間，因此降低成本與擴大非紅供應鏈布局，是目前最重要的發展目標。

早川研介分析，目前無人機的研發、組裝與生產皆在日本完成，供應鏈主要採用美國、台灣等非中國供應商，其中電池已採用台灣製產品。未來希望進一步導入台灣供應鏈，擴大採購電池、馬達、螺旋槳等關鍵零組件，藉由台日合作建立更具韌性的供應體系，加速降低對中國供應鏈的依賴。

除了供應鏈合作外，ACSL也積極布局物流與國防市場。公司與日本郵政共同開發大型物流無人機，可執行郵局至郵局或指定地點的自動配送，已在蒙古完成約300趟藥品運輸測試，並曾投入日本能登半島震災救援。

目前已有多家日本物流業者洽談採購，而隨著日本自衛隊對無人機需求持續攀升，國防安全也將成為未來最重要的成長動能。

早川研介強調，未來將持續深化與台灣產業合作，共同建立非紅供應鏈體系，結合日本的自主飛控技術與台灣的製造實力，打造更具國際競爭力的無人機產業鏈，掌握全球去中化趨勢帶來的新商機。

外貿協會率團參訪日本無人機大廠ACSL株式會社。記者黃淑惠／攝影