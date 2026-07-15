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東元前進日本TJM Series 全系列機器人關節模組首度完整亮相

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
東元日本子公司於15日至17日參展在東京舉辦的「日本臺灣形象展」，首度完整展出TJM Series全系列機器人關節模組。圖／公司提供
東元日本子公司於15日至17日參展在東京舉辦的「日本臺灣形象展」，首度完整展出TJM Series全系列機器人關節模組。圖／公司提供

東元（1504）搶攻日本低空經濟與機器人商機，日本子公司TECO Japan（TEJ）於15日至17日參展在東京舉辦的「日本臺灣形象展」，聚焦展示機器人關節模組、電動載具動力系統及高酬載商用無人機動力系統等創新產品，展現由核心馬達技術延伸至智慧動力整合應用的研發實力，積極開拓日本智慧製造與電動載具市場。

東元總經理高飛鳶表示，日本是全球機電、自動化及智慧製造的重要市場，也是東元海外布局的重要據點，期盼藉由展會完整呈現智慧動力解決方案，提升品牌在日本市場的能見度，並與在地產業夥伴深化技術交流以開拓更多合作商機。

針對現場參展重點，東元指出，因應AI技術快速發展帶動機器人產業需求成長，本次展會首度完整展出TJM Series全系列機器人關節模組，其中包括榮獲「2026台灣精品金質獎」的M1-140機器人關節模組。

該系列產品涵蓋5款尺寸規格，額定扭矩範圍自17Nm至361Nm，峰值扭矩最高可達484Nm。其中，最輕機種重量僅0.7公斤，可依不同機器人型態與應用需求彈性配置，廣泛應用於人形機器人、四足機器人及智慧自動化設備，東元強調，這顯示公司已具備機器人關節模組平台化、模組化及系統化開發能力。

在電動載具動力系統方面，東元說明，現場同步展出自主開發的新一代T Power Pro 400kW扁線油冷直驅馬達，最高輸出功率達400kW，效率突破97.5%，相較傳統馬達體積縮小逾30%，具備高效率、高功率密度及輕量化等優勢，適用於電動巴士及大型商用車。

此外，東元亦將扁線馬達核心技術延伸至高酬載商用無人機動力系統，單顆馬達最大推力可超過75公斤，可支援50至150公斤級重酬載型無人機，應用範圍涵蓋物流運輸、太陽能板清洗、消防救災及智慧農業等多元場域。

東元日本子公司自1992年成立以來長期深耕馬達代工與銷售，近年持續布局電動載具動力系統、機器人關節模組等高成長領域。

東元表示，透過本次展出，將進一步展現由傳統馬達製造商轉型為智慧動力解決方案供應商的技術實力，未來將持續整合全球研發與製造資源，結合日本子公司的在地服務能力，致力成為日本市場可信賴、可量產且可共同成長的智慧動力合作夥伴。

東元展出自主開發的新一代T Power Pro 400 kW馬達瞄準電動商用車市場。圖／公司提供
東元展出自主開發的新一代T Power Pro 400 kW馬達瞄準電動商用車市場。圖／公司提供

東元 日本 機器人

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