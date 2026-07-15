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震旦集團布局 AI 商機 衝刺營運成長

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

震旦行（2373）集團旗下震旦雲與金儀15日攜手舉辦「AJ領航－企業AI轉型實踐展」，聚焦「智慧經營、智慧安全、永續治理」三大構面，展示12個企業應用場景。

震旦雲暨金儀公司總經理林敬寶表示，未來企業的辦公與營運型態，不再只是追求單一工具自動化，而是透過AI賦能、數據分析與跨系統整合，提升決策品質與營運效率。

此次震旦雲聚焦企業經營管理，以及人才「選、用、育、留」等AI應用；金儀則從智慧辦公、資安防護與永續管理切入，以「8大AI應用 × 4大智慧辦公」呈現12個應用場景，讓企業從實際管理痛點出發，找到適合自身的AI與智慧化導入起點。

林敬寶表示，企業普遍知道AI重要，真正的挑戰是如何找到適合的應用場景。企業導入AI的關鍵，不是先選工具，而是先找到真正需要解決的問題。

聚焦三大企業價值構面 從管理痛點找到AI應用場景

本次「AJ領航」實踐展的一大亮點，在於打破產業別限制，從企業共同面臨的管理課題切入，將12個應用場景歸納為「智慧經營」、「智慧安全」與「永續治理」三大企業價值構面，協助不同產業與規模的企業，從自身需求與痛點出發，找到適合的AI與智慧化應用。

震旦

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