施耐德電機攜手堡順實業協助火力發電廠完成智慧化升級

施耐德電機 Schneider Electric 攜手經銷合作夥伴堡順實業，協助台灣重點火力發電廠優化電力管理。透過導入保護電驛、空氣斷路器、電力監控系統與能源管理系統等多項解決方案，強化發電機組與變電站電氣設備的可視性、可靠度與維護效率，進一步提升基載供電穩定性。

施耐德電機台灣區總裁郭念慈表示，在發電端，設備穩定性與維運效率直接影響基載供應的安全。我們與堡順實業的合作，協助台灣重點火力發電廠以數位化技術強化機組監測、提升故障判斷速度，並推動維護模式從被動反應走向預測管理。施耐德電機將持續以深厚的電力專業，支援台灣發電端電力設備智慧升級，讓整體供電系統更穩定，進而滿足民生與工業用電需求。

堡順實業總經理管瑞龍分享，在此次火力發電廠的數位化工程中，施耐德電機提供從底層聯網設備到邊緣控制的完整架構，搭配堡順實業在電氣領域軟硬體整合能力，使整體系統能以 IEC 61850 通訊協定順利串接。透過更清晰的設備連動邏輯與即時監控，維運團隊能將維護模式從被動處理轉型為預測換修管理，進一步提升電廠的供電穩定性，並有效降低維護成本。

施耐德電機表示，火力發電廠其核心目標是確保穩定供電。然而，隨著機組屆齡與人力調整，火力發電廠正面臨設備老化與維保壓力並存的挑戰，許多配電盤與輔機設備已使用超過二十年，缺乏聯網與即時監控功能，維護難度與風險同步升高。一旦斷路器跳脫或發生跳電，維保人員難以及時判斷原因，查修耗時冗長，甚至造成責任釐清爭議。

在此情況下，提升對電力與輔機設備運作狀態的即時掌握是關鍵第一步。電廠最終選擇經銷商堡順提供的服務及維護，並導入施耐德電機的高品質設備，透過底層聯網設備與中層邊緣控制系統，逐步建構 EcoStruxure 三層管理架構，為機組穩定運轉奠定更可靠的基礎。

導入後，電廠就能透過即時監控與預測維護，精準規劃檢修時段，降低非計劃性停機與設備故障風險，有效控制維護成本（OPEX）。同時，檢修作業可避開用電尖峰，確保供電穩定，將對民生及工業用電的影響降至最低。