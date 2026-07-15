快訊

20周年紀念款！iPhone 20傳採全玻璃、無開孔設計「工廠已準備就緒」

副教授秀AI展覽照網全歪樓！學霸正妹擁頂級外貌被肉搜 本人發聲了

世足賽／5年前神預言再被翻出！2026冠軍劇本差1步 ESPN轉發：真會發生？

聽新聞
0:00 / 0:00

ASML High NA EUV 邁入新里程碑 英特爾晶圓代工導入量產

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
ASML經營團隊。ASML／提供
ASML經營團隊。ASML／提供

全球晶片微影技術領導廠商艾司摩爾（ASML）15日發布 2026 年第2季財報與展望，同時提到High NA EUV 技術邁入新里程碑，英特爾晶圓代工（Intel Foundry）已將 ASML EXE High NA EUV 技術用於量產部分代號為 Panther Lake 的 Intel® Core™ Ultra Series 3 處理器。

依據雙方新聞稿，Intel 18A 特定層數目前也已於美國奧勒岡州完成 High NA EUV 製程的雙重驗證，產品良率已達到與 NXE 平台相當的水準，並開始出貨給客戶。英特爾與 ASML 將持續深化合作，推進 High NA EUV 技術的導入，並依據客戶需求，靈活應用於未來製程節點。

依據ASML財報第2季銷售淨額 (net sales) 為 93 億歐元，淨收入為 (net income) 29 億歐元，毛利率 (gross margin) 為 54%。ASML 同時公布 2026 年第3季指引，預估銷售淨額約 110 至 120 億歐元之間，毛利率預估約 55% 至 57%。此外，ASML 預計 2026 年的銷售淨額約在 430 億至 450 億歐元之間，毛利率約為 54% 至 56%，全年展望再度上修。

ASML 執行長 Christophe Fouquet 表示：「我們第2季的總銷售淨額達為 93 億歐元，毛利率為 54%，均高於指引，主要來自於銷售與累積裝機管理收入高於預期。」

「AI 相關領域的投資與技術持續發展，正帶動先進邏輯與儲存晶片需求成長，進一步強化半導體產業的成長前景。因應此趨勢，我們的客戶也在不斷加速其產能擴張計劃，並轉換成對我們產品組合的承諾，增加我們對未來市場需求的能見度。由於今年上半年市場訂單量仍然非常強勁，基於此成長動能，我們規劃於 2027 年將 Low NA EUV 微影設備產能從 2026 年的 65 台提升 30%，並進一步評估於 2028 年再增加 30% 的產能。我們同時也計劃將 2026 年約 130 台浸潤式 DUV 微影系統的產能於 2027 年增加 30%，並研究於 2028 年再增加 30% 的可能性。此外，我們也持續大幅擴展設備升級產品組合服務。」

Christophe Fouquet 表示，預估 2026 第3季總銷售淨額約 110 億到 120 億歐元，毛利率介於 55% 至 57% 之間。預估研發成本約為 12 億歐元，銷售與管理費用（SG&A）約為 4 億歐元。我們預計 2026 年總銷售淨額為 430 億到 450 億之間，毛利率約為 54% 到 56%。我們將於 2027 年 6 月 10 日舉辦下一次的資本市場日（Capital Markets Day），屆時將根據自上次資本市場日以來市場與技術發展的最新動態，更新我們對中長期市場展望的看法。

ASML提到根據目前 2026 – 2028 年的股票回購計劃，ASML 在第2季回購了價值約 11 億歐元的股份。普通股每股 1.88 歐元的期中股息將於 2026 年 8 月 5 日發放。

英特爾 ASML Intel

延伸閱讀

驚喜！艾司摩爾 ASML 三度上修全年展望 AI 推動半導體成長

華立攜旭化成強化先進封裝材料供應鏈 華旭高解析度乾膜光阻新廠竣工

力積電代工價漲45% 公司朝向「AI Foundry」全面轉型

力積電第2季賺32.91億元、較去年同期轉盈 7月記憶體投片價調漲45%

相關新聞

聯電宣告達成矽光子量產里程碑 與SILITH共創12吋矽光子量產製造平台

聯電與SILITH共同宣布，聯電新加坡晶圓廠完成首批量產矽光子晶圓交付。象徵雙方合作邁入量產新里程碑，聯電預計於2027年提供自有12吋矽光子平台，供更多客戶進行產品開發與量產導入。

默克：AI將半導體新材料研發從2、3年縮短至數月 專屬資料庫是競爭力

全球AI競賽從晶片延伸到材料研發。德國科技與材料大廠默克（Merck）首度揭露，透過自行開發的AI平台「Elvis」、貝葉斯最佳化工具（BaBE）及數位孿生（Digital Twin）技術，已成功將半導體新材料前期研發周期，由過去約二至三年縮短至數個月，顯示AI已開始真正改變半導體材料的研發模式，而不只是提升工作效率。

天逸財金科技推出企業級AI智慧研發平台 加速企業數位轉型

天逸財金科技推出自主研發的企業級AI智慧研發平台，整合大型語言模型（LLM）、企業知識管理、智慧開發流程及AI治理機制，協助企業建立兼具效率、安全與治理能力的智慧研發環境，加速數位轉型與產品創新。

iPhone 新機成駭客目標！鴻海建造跨時區3地資安聯防

塔塔電子（Tata Electronics）將即將登場的iPhone 18 Pro手機設計檔案外洩，導致新品上市前夕面臨重大危機，凸顯AI時代駭客攻擊威脅加劇。鴻海科技透露，每年承受的資安攻擊頻率遠高於全球平均值，為此鴻海（2317）也攜手Google合作建造7X24日不落跨時區資安聯防網路。

華立攜旭化成強化先進封裝材料供應鏈 華旭高解析度乾膜光阻新廠竣工

華立15日指出，由日本旭化成與華立企業共同投資於1997年設立的華旭科技，近日舉辦高解析度乾膜光阻加工第二工廠竣工典禮，正式啟動新產能布局。新廠投產後，華旭整體產能未來將提升至現有水準的2倍，進一步強化對先進半導體封裝及高階載板市場的供貨能力。

資安攻防戰 「用 AI 對抗 AI」

AI讓金融資安攻防進入「搶時間」時代。金管會示警，前沿AI（指最先進AI模型）可快速找出系統漏洞、推演攻擊方式，建議金融業須在二至三個月內盤點關鍵系統及應變能力，並規劃以防禦性AI「用AI對抗AI」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。