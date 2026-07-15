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系微以量產級 UEFI 韌體支援 Intel Project Firefly 設計

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

系微（6231）宣布，Acer、Dell、HP、Honor、Lenovo與MSI已正式推出搭載InsydeH2O UEFI BIOS的 Intel Core Series 3代號Wildcat Lake晶片的筆記型電腦，這些系統均透過Intel Project Firefly平台設計計畫開發，為主流消費、教育與小型企業市場帶來高階筆電體驗，包括輕薄設計、更長電池續航力、現代化連線能力與入門級AI功能。

Project Firefly是Intel推出的平台設計計畫，透過經過驗證的參考設計（Reference Designs）與標準化平台元件，加速高階主流筆記型電腦的開發。藉由降低工程整合複雜度並提升設計重複利用率，此計畫協助PC廠商更快速地推出具差異化競爭力的產品。

系微表示，自Project Firefly計畫初期開始，Insyde即與Intel及主要PC製造商密切合作，確保InsydeH2O UEFI BIOS針對Intel Core Series 3 代號Wildcat Lake晶片的平台完成最佳化並具備量產部署能力，協助客戶加速平台啟動、降低整合工作量並縮短上市時間。Insyde亦在上海舉行的Project Firefly Workshop向PC客戶與生態系夥伴展示InsydeH2O的量產就緒成果。

適用於Intel Core Series 3代號Wildcat Lake晶片的InsydeH2O包含BIOS圖形化設定介面、基於WMI為基礎的管理功能、符合Windows Secured-core PC規範，以及可擴充的OEM客製化功能模組庫。這些功能共同打造出兼具彈性與量產成熟度的韌體平台，協助客戶加快產品開發，同時實現產品差異化。

系微PC 事業群副總經理Alan Lo表示，透過從專案初期便與Intel及PC客戶密切合作，我們打造出可立即投入量產的韌體基礎，大幅降低整合工作量，讓客戶能將更多時間投入於打造具競爭力的創新產品。Project Firefly展現了提早完成韌體整備所能創造的價值，而我們也將持續以相同模式支援未來每一代 Intel 平台。

Intel 系微 Acer

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