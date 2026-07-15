霸菱：科技股財富效應開始外溢 擴大到台灣金融股及南韓非核心消費股

霸菱亞洲（不含中國）股票團隊主管林素亥（SooHai Lim）指出，亞股仍具建設性投資機會，但市場上半年已大幅上漲，且表現主要由台灣與南韓AI供應鏈帶動，因此投資操作上需要更趨審慎。未來投資機會仍在，但投資人應將焦點放在選股、獲利品質及風險控管，而非單純追逐指數動能。

投資人可以放眼AI供應鏈以外的投資機會。林素亥表示，科技股獲利所帶來的財富效果，已開始外溢至台灣金融股及南韓非核心消費股。在AI吸引市場焦點與資金流向之際，AI供應鏈以外的投資機會也逐漸浮現，例如評價已下修的中國大陸網路巨擘開始展現吸引力。

林素亥指出，展望未來數個月，若半導體獲利預估持續上修，且油價維持在可控範圍，則亞股仍有支撐。對科技權重較高的市場而言，美國超大型雲端服務商第3季財報與資本支出指引將是重要催化因素，尤其目前市場仍對AI支出的可持續性抱持疑慮。

林素亥分析，南韓在獲利預估上修與評價面仍具基本面吸引力，但由於兩大記憶體龍頭在南韓指數中的占比偏高，加上單一個股槓桿型ETF帶動動能交易參與升溫，市場結構性風險已上升，並可能加劇指數波動。相較之下，台灣則可透過更廣泛的供應鏈參與AI資本支出擴張，雖然估值較高，但波動度可能較低。

在總經環境方面，林素亥指出，市場反映聯準會（Fed）今年可能轉向升息。不過，油價拉回至接近戰前水準，升息壓力或可暫時緩解。考量亞洲貨幣今年以來走弱，市場似乎已大致反映此一情境。部分亞洲央行也已提前升息，以捍衛匯率或抑制通膨。展望後市，油價仍是需要密切關注的關鍵變數。