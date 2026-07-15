輔信持續深化 Edge AI 布局

輔信（2405）指出，隨著企業數位轉型的推進，AI應用正逐步由雲端延伸至終端裝置與現場運算場域，帶動Edge AI及智慧設備需求成長。生成式AI技術快速演進，亦將推動更多自主化AI應用發展，為Edge AI市場帶來新的發展空間。公司將持續深化Edge AI平台及工業電腦產品布局，拓展垂直應用市場專案機會，透過產品組合優化，穩步提升高附加價值產品貢獻。

近年來，輔信持續優化產品組合，提升完整系統、工業電腦及Edge AI運算平台等高附加價值產品比重，並透過專案型業務深化商用及產業應用市場布局。歐洲仍為公司主要營運市場，公司亦持續深化日本及亞太市場布局，逐步累積垂直應用實績。在智慧醫療領域，輔信結合醫療級Panel PC與子公司暄達醫學的產品及市場資源，拓展智慧醫療應用，作為高附加價值產品布局的重要方向之一。

在業績表現方面，輔信2026年6月合併營收為1.65億元，月增10%、年增23.1%；第2季合併營收為4.81億元，累計上半年營收9.02億元，年增7.4%。

輔信表示，6月營收較上月與同期成長，主要受惠於歐洲市場出貨穩定，日本及亞太市場專案持續推進，AI視覺辨識、智慧零售、能源管理與智慧醫療等應用專案陸續出貨帶動完整系統（Complete System）及Panel PC出貨增加；其中完整系統出貨比重提升，帶動平均銷售單價（ASP）提升，並持續優化產品組合，挹注整體營運表現。