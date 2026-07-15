快訊

賴子弟兵台南初選、黨部主委連吞敗 本命區是否大震盪

專家曝新颱風最快生成時間 未來1周太陽毒辣午後熱對流雷雨開轟

世足賽／法西4強戰主審又出包！忘帶噴霧、判決反覆 法主帥怒問：他夠格執法嗎？

聽新聞
0:00 / 0:00

天逸財金科技推出企業級AI智慧研發平台 加速企業數位轉型

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
天逸財金科技推出企業級AI智慧研發平台，協助企業提升開發效率、強化資安治理，加速數位轉型。圖／天逸財金科技提供
天逸財金科技推出企業級AI智慧研發平台，協助企業提升開發效率、強化資安治理，加速數位轉型。圖／天逸財金科技提供

天逸財金科技推出自主研發的企業級AI智慧研發平台，整合大型語言模型（LLM）、企業知識管理、智慧開發流程及AI治理機制，協助企業建立兼具效率、安全與治理能力的智慧研發環境，加速數位轉型與產品創新。

天逸財金科技表示，企業級AI智慧研發平台採用「意圖驅動開發」概念，開發人員可直接輸入商業需求、系統規格或功能設計，由AI協助完成程式碼生成、文件整理及重複性開發工作，讓研發團隊將更多時間投入系統架構設計、商業邏輯及創新應用，透過AI協助開發，可降低重複性工作，有助於提升團隊協作效率、縮短開發週期，加快產品上市速度，協助企業更快速回應市場需求。

除了提升開發效率，企業在數位轉型過程中，如何累積並傳承技術知識，也是重要課題。天逸財金科技表示，這套企業級AI智慧研發平台可整合企業既有的程式碼、技術文件、開發規範、專案成果及最佳實務，建立企業專屬知識庫，並透過大型語言模型進行語意分析與智慧搜尋，讓研發人員快速取得所需資訊。

針對企業最關注的治理需求，天逸於平台中建置完整AI治理架構，協助企業在導入AI的同時，兼顧安全與管理需求。首先，平台具備資料隔離與隱私保護機制，可自動辨識並遮蔽API金鑰、帳號密碼、個人資料（PII）等敏感資訊，降低資料外洩風險。

其次，平台採用人機協作開發模式，AI產出的程式碼仍須經由開發團隊審查確認，並結合自動化程式碼品質檢測與弱點掃描，協助企業建立符合資訊安全要求的開發流程。

此外，平台亦提供完整的操作紀錄與稽核追蹤機制，保留AI使用歷程與互動紀錄，提升開發流程透明度，協助企業符合金融監管、內部控制及法規遵循需求。

天逸財金科技副總經理黃國倫表示，企業級AI智慧研發平台，不僅適用於金融科技產業，也可廣泛應用於製造、物流、零售、跨境電商及各類資訊服務產業，協助企業建立安全、可管理且具擴充性的AI開發環境，降低導入門檻，加速產品創新與數位轉型。

市場

延伸閱讀

搶攻AI商機 台南推企業數位轉型補助及專家一對一輔導

因應前沿AI模型升高資安風險 金管會提出七大對策

鴻海首度參與日本臺灣形象展 聚焦智慧電動車與AI基礎建設兩大主軸

臺灣創新板（tib-創）成為散熱、電源與先進封裝企業的資本化路徑

相關新聞

天逸財金科技推出企業級AI智慧研發平台 加速企業數位轉型

天逸財金科技推出自主研發的企業級AI智慧研發平台，整合大型語言模型（LLM）、企業知識管理、智慧開發流程及AI治理機制，協助企業建立兼具效率、安全與治理能力的智慧研發環境，加速數位轉型與產品創新。

iPhone 新機成駭客目標！鴻海建造跨時區3地資安聯防

塔塔電子（Tata Electronics）將即將登場的iPhone 18 Pro手機設計檔案外洩，導致新品上市前夕面臨重大危機，凸顯AI時代駭客攻擊威脅加劇。鴻海科技透露，每年承受的資安攻擊頻率遠高於全球平均值，為此鴻海（2317）也攜手Google合作建造7X24日不落跨時區資安聯防網路。

華立攜旭化成強化先進封裝材料供應鏈 華旭高解析度乾膜光阻新廠竣工

華立15日指出，由日本旭化成與華立企業共同投資於1997年設立的華旭科技，近日舉辦高解析度乾膜光阻加工第二工廠竣工典禮，正式啟動新產能布局。新廠投產後，華旭整體產能未來將提升至現有水準的2倍，進一步強化對先進半導體封裝及高階載板市場的供貨能力。

資安攻防戰 「用 AI 對抗 AI」

AI讓金融資安攻防進入「搶時間」時代。金管會示警，前沿AI（指最先進AI模型）可快速找出系統漏洞、推演攻擊方式，建議金融業須在二至三個月內盤點關鍵系統及應變能力，並規劃以防禦性AI「用AI對抗AI」。

智慧手機第2季出貨13年同期最低 品牌廠僅蘋果、三星增長

全球智慧手機深陷科技通膨狀況，第2季出貨量為近13年以來同期新低。市場分析，科技通膨問題若無解，下半年品牌廠新機又無法帶動買氣的話，手機供應鏈陰霾恐難以散去。

華碩電競周邊營收翻倍 快了

華碩旗下電競品牌ROG衝刺周邊產品線，電競暨辦公裝備總經理黃彥超指出，包含鍵盤、滑鼠、耳機、手把、電競椅等五大類周邊產品近年增長迅速，原先內部目標以2025年為基期，到2028年的三年內，相關產品營收翻倍增長，但今年銷售表現優於預期，預計2027年就能翻倍成長、提前一年達標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。