天逸財金科技推出企業級AI智慧研發平台 加速企業數位轉型

天逸財金科技推出自主研發的企業級AI智慧研發平台，整合大型語言模型（LLM）、企業知識管理、智慧開發流程及AI治理機制，協助企業建立兼具效率、安全與治理能力的智慧研發環境，加速數位轉型與產品創新。

天逸財金科技表示，企業級AI智慧研發平台採用「意圖驅動開發」概念，開發人員可直接輸入商業需求、系統規格或功能設計，由AI協助完成程式碼生成、文件整理及重複性開發工作，讓研發團隊將更多時間投入系統架構設計、商業邏輯及創新應用，透過AI協助開發，可降低重複性工作，有助於提升團隊協作效率、縮短開發週期，加快產品上市速度，協助企業更快速回應市場需求。

除了提升開發效率，企業在數位轉型過程中，如何累積並傳承技術知識，也是重要課題。天逸財金科技表示，這套企業級AI智慧研發平台可整合企業既有的程式碼、技術文件、開發規範、專案成果及最佳實務，建立企業專屬知識庫，並透過大型語言模型進行語意分析與智慧搜尋，讓研發人員快速取得所需資訊。

針對企業最關注的治理需求，天逸於平台中建置完整AI治理架構，協助企業在導入AI的同時，兼顧安全與管理需求。首先，平台具備資料隔離與隱私保護機制，可自動辨識並遮蔽API金鑰、帳號密碼、個人資料（PII）等敏感資訊，降低資料外洩風險。

其次，平台採用人機協作開發模式，AI產出的程式碼仍須經由開發團隊審查確認，並結合自動化程式碼品質檢測與弱點掃描，協助企業建立符合資訊安全要求的開發流程。

此外，平台亦提供完整的操作紀錄與稽核追蹤機制，保留AI使用歷程與互動紀錄，提升開發流程透明度，協助企業符合金融監管、內部控制及法規遵循需求。

天逸財金科技副總經理黃國倫表示，企業級AI智慧研發平台，不僅適用於金融科技產業，也可廣泛應用於製造、物流、零售、跨境電商及各類資訊服務產業，協助企業建立安全、可管理且具擴充性的AI開發環境，降低導入門檻，加速產品創新與數位轉型。