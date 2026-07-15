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外資調研第2季 iPhone 組裝量預估5,200萬支季減7%、年增12%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行調研今年第2季iPhone組裝量符合預期，預估為5,200萬支，季減7%、年增12%，優於過往季節性表現。預估第3季iPhone組裝量5,400萬支不變，季增 4%、年減2%。

美系大行指出，年減是因為新機SKU高階產品先上，包括 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max 及摺疊機iPhone Fold，而標準版 iPhone 18 則預計於2027上半年推出；摺疊機預估組裝量落在700-800萬支不變。

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