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iPhone 新機成駭客目標！鴻海建造跨時區3地資安聯防

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導

塔塔電子（Tata Electronics）將即將登場的iPhone 18 Pro手機設計檔案外洩，導致新品上市前夕面臨重大危機，凸顯AI時代駭客攻擊威脅加劇。鴻海科技透露，每年承受的資安攻擊頻率遠高於全球平均值，為此鴻海（2317）也攜手Google合作建造7X24日不落跨時區資安聯防網路。

鴻海資安長李維斌表示，鴻海生產全球46%的AI伺服器硬體平台，每逢iPhone前夕，全球許多人總想搶先偷看長相，這也讓鴻海散布在20多個國家、233個園區成為駭客攻擊對象，他秀出統計，亞太地區平均每天 1.68 億次的惡意活動，但鴻海每天面臨 3.8 億次攻擊，是平均值的2倍以上。

「每天大家都喜歡打我們打好玩的」李維斌幽默地說，全球駭客攻擊年增長率 70%，但鴻海面臨每年高達141%的資安攻擊增長，且駭客潛伏期越來越長，有時長達一年才發現。

鴻海指出，除集團有遍佈全球的製造體系，每個公司除有獨立系統，彼此間又有連結，是資安防禦挑戰之一，但更大的挑戰是鴻海不可能在墨西哥或越南找到足夠人力設立完整資安團隊。

資安日誌暴增到PB等級 AI初審分流成必要防線

他舉例，光收錄的Log就是Petabyte（PB）等級，資安日誌根本上已經無法用人工審核，即使只有重要的部分人工審核，但因為過多的資安告警，更讓人力疲勞，因此導入AI事在必行。

因此鴻海很早就放棄被動式防禦，決定更換資安核心大腦，而惡意的複雜程式高度需要資深人力分析，以單案耗時2～4小時來說，需要龐大人力，但全球無法找到這麼多資深人才，因此，李維斌坦言，即使AI再厲害，但最後的瓶頸還是在人。

攜手Google打造聯防 分析時間從小時縮短到分鐘

鴻海跟Google合作以AI因應，現在已把5X8小時資安防禦機制變成7X24全天候的跨時區聯合防禦。李維斌解釋，現在美洲、亞洲、歐洲都有資安團隊據點，利用時差，讓三地區團隊跨區交接輪班，三班彼此的交接時間只有45分鐘，而透過導入 Gemini 模型與 Malware Agent後，現在分析時間「從小時縮短到分鐘」，約 80% 的高風險告警初審與分流都已經交給 AI 處理。

李維斌表示，讓中階主管感到幸福的是：現在初階的員工在 AI 的輔助下，能完成中階難度的工作，而現在，最大的挑戰是開始造重新定義工作流程，重新建構人的價值。

Google技術總經理林書平表示，鴻海這類巨型企業，擁有極度龐大的資料量，需要利用企業級AI框架解決龐大且高頻的資安防禦痛點，建立深度的自動化閉環與長期維運機制，因此導入Google的AI系統來接收跟分析龐大資安日誌。

Google除提供分析後的洞察，更將這些分析後的行動倒回、串接至鴻海原有的核心資安流程中，更透過資訊收集、數據分析與真實的流程動作串聯，形成一個自動化的反饋迴圈，這個AI「偵測-分析-決策-處置」閉環也協助提高鴻海資安韌性，大幅加速鴻海整體資安流程效率。

iPhone 鴻海 駭客

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