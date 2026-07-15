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華立攜旭化成強化先進封裝材料供應鏈 華旭高解析度乾膜光阻新廠竣工

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
華立攜旭化成強化先進封裝材料供應鏈，華旭高解析度乾膜光阻新廠竣工。公司／提供
華立攜旭化成強化先進封裝材料供應鏈，華旭高解析度乾膜光阻新廠竣工。公司／提供

華立15日指出，由日本旭化成與華立企業共同投資於1997年設立的華旭科技，近日舉辦高解析度乾膜光阻加工第二工廠竣工典禮，正式啟動新產能布局。新廠投產後，華旭整體產能未來將提升至現有水準的2倍，進一步強化對先進半導體封裝及高階載板市場的供貨能力。

竣工典禮華立企業董事長親臨致詞表示，華旭此次擴充產能正是因應AI、高階PCB及IC載板需求成長的重要布局，新工廠的落成不僅代表對市場前景的信心與對客戶的承諾，更是邁向下一個成長階段的新起點。未來華立將持續運用自身深厚的市場經驗與全球布局能力，攜手旭化成開創更多成長機會。

近年AI伺服器、生成式AI及雲端資料中心建置加速推進，帶動AI GPU、ASIC及HBM等高階晶片需求大幅攀升，進一步推升ABF載板市場成長動能。市場研究機構及外資法人預估，全球ABF載板(如：欣興、南電、景碩…等)供需緊俏情況將延續至2028年，高階載板關鍵材料供應亦面臨挑戰，其中高解析度乾膜光阻更是影響先進封裝良率與製程精度的重要材料。

華立長期深耕半導體及電子材料市場，代理銷售旭化成高解析度乾膜光阻多年，主要客戶涵蓋國內ABF載板所有大廠，產品已成功導入多家指標客戶供應鏈並取得主要訂單。隨著新一代AI晶片朝向大尺寸封裝與高層數設計演進，對線路微細化及材料品質的要求持續提升，高解析度乾膜需求亦呈現強勁成長態勢，相關產品營收近年維持高雙位數成長。

此外，華立亦積極布局AI伺服器板、光通訊模組及低軌衛星等高成長市場。由於衛星通訊設備對材料耐高低溫、抗震動及長時間穩定運作有極高要求，高解析度乾膜產品已成功切入全球低軌衛星PCB供應鏈，並隨客戶海外擴產持續擴大市場版圖。

展望未來，華立將持續攜手旭化成深化先進材料布局，強化在地供應能力與技術服務，協助客戶掌握AI與高效能運算帶動的產業升級契機，共同打造更具韌性的全球半導體材料供應鏈。

華立攜旭化成強化先進封裝材料供應鏈，華旭高解析度乾膜光阻新廠竣工。公司／提供
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半導體 華立 日本

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