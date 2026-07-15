軟銀創辦人反擊質疑聲浪 孫正義：AI泡沫論很荒謬

軟銀（SoftBank）創辦人孫正義駁斥市場對AI的質疑，直言泡沫化的相關說法「荒謬」。他預測，到2040年，AI將占全球GDP約20%，全球每年投入800兆日圓（約5兆美元）發展AI，只是微不足道的成本。

孫正義昨（14）日在軟銀年度活動上表示，反對AI就如同過去拒絕汽車與飛機，本質上是拒絕自己的進化。

近兩年AI企業估值飆升，科技業投入龐大資金興建AI資料中心與相關基礎設施，日益引發市場質疑能否帶來足夠投資報酬。但孫正義表示，「質疑AI泡沫的人，根本不了解AI」。

這位68歲億萬富豪對AI改變全球經濟的潛力極為樂觀。他斷言，15年內，AI將創造46兆美元產值，占全球GDP的兩成左右，因此每年投入800兆日圓（約5兆美元）發展AI，是「微不足道的成本」。

孫正義批評企業領袖猶豫不決的態度，砲轟日企經營者未能在網路時代打造新的科技巨擘。他說，企業領導人最重要的一句話，就是「AI、AI、AI」。

為讓AI普及，他估計，到2040年，全球AI資料中心會需要3TW（兆瓩）的發電能力，約為目前全球總用電量的1.8倍，以支援數兆個AI代理及數十億台人形機器人運作。

他認為，初期需仰賴天然氣發電支撐需求，長期則由核融合取代，所以核融合發電將是AI的未來。彭博報導，全球相關投資金額在過去一年激增69%，達到創紀錄的45億美元。