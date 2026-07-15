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川普助英特爾搶單 聯電「撿到槍」邁入收割期

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
聯電。 路透
聯電。 路透

川普政府力挺英特爾，與英特爾結盟的聯電（2303）「撿到槍」。隨著英特爾有望陸續爭取到國際大廠訂單，聯電與英特爾合作密切，搭上美國半導體政策順風車，多項合作業務逐步進入收成期。

聯電正與英特爾合作開發12奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程平台，由聯電提供製程開發與晶圓代工經驗，並利用英特爾位於美國亞利桑那州既有廠房與設備進行生產。

雖然聯電與英特爾合作範圍並非業界最先進的製程，但在WiFi、網通及高速介面等應用仍無往不利，仍是蘋果、輝達、SpaceX發展產品多項產品必備的技術，一旦川普下令要求這些美系大廠找英特爾投片，聯電將成為另一大贏家，迎來更多訂單。

據悉，聯電與英特爾合作進度目前符合規劃，預計2026年交付製程設計套件，2027年邁入量產。聯電日前表示，相關平台驗證作業正在亞利桑那州進行，專案執行順利，對聯電而言，透過英特爾既有產能切入12奈米市場，不必自行投入極紫外光（EUV）設備與龐大建廠資金，即可補足先進特殊製程版圖，並為北美客戶提供在地製造選項。

市場先前傳出，聯電與英特爾可能把合作範圍延伸至3奈米製程，但雙方均未證實。聯電則明確回應，現階段將專注完成12奈米平台，不會盲目擴大資本支出、投入高風險的先進邏輯製程競賽。

法人認為，美國政府若持續為英特爾導入客戶，將提高其製造平台與供應鏈夥伴的曝光度，聯電可望同步受惠，因為當川普政府全力推動晶片在地生產，聯電原本以技術互補為主的合作，如今多了一層政策紅利，成為這波英特爾大翻身之餘，意外受矚目的台廠。

聯電有望享有川普政府力挺英特爾的訂單紅利之際，衝刺AI特殊製程布局同步報捷。聯電昨（14）日宣布，旗下新加坡12吋晶圓廠已完成首批量產矽光子晶圓交付，邁入高量產製造階段，可支援每秒高達1.6T的光互連解決方案。

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