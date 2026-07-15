華碩強化聯名IP 有請「員工粉絲」

華碩（2357）擴大品牌力，旗下電競品牌ROG積極衝刺跨界異業結盟，近年陸續與IKEA、知名遊戲設計師小島秀夫以及經典動畫鋼彈、新世紀福音戰士等合作。華碩電競暨辦公裝備總經理黃彥超透露，為了不讓聯名合作案「歪掉」，華碩還特別找「員工粉絲」加入諮詢委員會，確保符合IP本色。

ROG定位為電競品牌，為了擴大影響力，近年持續與不同領域異業結盟推出聯名產品，除了與家具品牌IKEA合作外，也與潮牌、知名DJ，以及經典動畫、漫畫等IP合作過，涉獵領域多元。

黃彥超表示，每次聯名產品開發周期都至少一年以上，花費不少人力物力，不太可能一直推出聯名作品，很難看到一年內出現三到五個聯名作品的情況，因為希望產品能做得很深入，符合玩家或粉絲群體的期待。

他說，為了做好聯名作品，華碩還專門成立委員會「諮詢」用戶意見，公司內的員工粉絲也是最好對象。

黃彥超分析，交給高層或主管判斷產品發展方向，都可能不夠精準，所以成立相關委員會，每次有新產品開發出來，就讓委員會成員判斷，產品是否符合IP本色，或成員給予不同的建議，也能成為聯名產品開發方向。