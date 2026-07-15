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華碩電競周邊營收翻倍 快了

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）旗下電競品牌ROG衝刺周邊產品線，電競暨辦公裝備總經理黃彥超指出，包含鍵盤、滑鼠、耳機、手把、電競椅等五大類周邊產品近年增長迅速，原先內部目標以2025年為基期，到2028年的三年內，相關產品營收翻倍增長，但今年銷售表現優於預期，預計2027年就能翻倍成長、提前一年達標。

華碩旗下電競品牌ROG今年推出滿20周年。2018年華碩重組事業體，確立獨立電競NB事業並打造ROG電競生態圈的策略，成立新事業單位「電競暨辦公裝備BU」，整合原先相關電競裝備（Gaming Gear）等周邊產品，由黃彥超掌舵，已成為華碩集團內部堪稱「小金雞」的單位。

ROG電競周邊鍵盤、滑鼠、耳機、手把、電競椅等五大類產品近年增長迅速，相關產品2023、2024及2025每年業績增幅皆超過35%，華碩內定以2025年營收為基礎，三年內相關產品線營收翻倍成長，現在預期將超前達陣。

黃彥超分析，鍵盤、滑鼠、耳機、手把、電競椅五大產品的全球整體市場規模幾乎等同於電競筆電，有逾千萬美元規模，其實是很大的市場。黃彥超指出，PC銷量今年預估將衰退，但全球電競裝備產業預計增長一成多，北美及中國大陸增速會優於歐亞市場，華碩表現將與整體產業相當。

黃彥超分析，華碩在大陸市場維持強勢地位，北美過去關稅問題影響華碩拓展市場，現在負面因素已消除，歐洲近年因戰爭導致市場需求欠佳，亞太區今年預計維持持平。

黃彥超指出，華碩今年上半年電競周邊產品增長超乎預期，預估下半年也維持成長態勢，成長除了來自拿到更多既有產品線市占率之外，另一部分是因華碩持續推出新產品，比如近期推出的Soundbar（聲霸）或高階手把，帶動今年增長幅度超乎預期，有望在2027年達成電競周邊產品業績翻倍目標。

細分ROG周邊業績比重，鍵盤類占過半，但黃彥超看好音頻類產品（耳機）後市增長力道，該產品線涵蓋耳機、Soundbar、麥克風等。

營收 電競 華碩

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