二手機熱銷 日本最明顯

三大市場研究機構同步出具第2季智慧手機出貨轉弱的報告，加上新手機因漲價賣不動，廠商指出，目前二手機市場買氣增溫，日本市場最為明顯，凸顯出產業趨勢發生變化。

日媒引述市調公司MM總研最新統計資料，受記憶體價格飆漲、日圓走貶影響，新機價格揚升，價格相對便宜的二手智慧手機需求轉強，從2025年4月至2026年3月，日本二手智慧手機銷售量年增12.4%，來到360.7萬支，年銷量連續第七年創高。

MM總研分析，市場預估新機價格將持續上漲，消費者已將二手機作為替代選項，預期日本二手智慧手機銷售量繼續成長，2026年度銷售量預估年增9.8%至396萬支、2027年度將年增9.8%至435萬支。

手機產業原本就有龐大的二手市場需求，新機漲價時，消費者就轉向價格較低的二手機，相關產品包括前代機種、展示機等。業界人士表示，以當前使用情境來說，一、兩年內發表的產品功能都夠強，花費更低。業界人士進一步表示，現在挑選二手機時，最好選擇跑得動AI模型的機種，近二年內的機種幾乎都能順暢執行AI模型，選擇性也相當多。

業界人士分析，記憶體、主晶片、關鍵零組件漲價已成現實，且短期內難以改變。