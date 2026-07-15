智慧手機第2季出貨13年同期最低 品牌廠僅蘋果、三星增長

全球智慧手機深陷科技通膨狀況，第2季出貨量為近13年以來同期新低。市場分析，科技通膨問題若無解，下半年品牌廠新機又無法帶動買氣的話，手機供應鏈陰霾恐難以散去。

根據IDC、Omdia、Counterpoint Research等全球三大市調機構昨（14）日陸續出具最新報告，確定全球智慧手機第2季出貨量較去年同期衰退，衰退主因來自記憶體供應吃緊，相關成本大幅上漲，影響終端買氣。

IDC統計第2季智慧手機出貨量年減6.7%，Omdia則是年減4%，Counterpoint Research數據最為悲觀，約年減11%，為2013以來第2季最低水準。

業界人士表示，無論是哪一家市調機構，第2季智慧手機出貨量均呈現年減，顯示出全球手機市況確實不樂觀，對各手機品牌廠帶來嚴峻挑戰，相關供應鏈更同步承壓。

個別手機業者在全球市場表現部分，蘋果與三星是「唯二」第2季出貨量年增的業者，分別年增3.2%、3.8%；其餘品牌廠出貨都較去年同期衰退。

業界人士分析，此數據意味著龍頭廠因零組件備貨、議價能力較強，受到影響較小，而OPPO、小米、vivo等業者則相對較為辛苦；其中，小米出貨量大減21.7%，衰退幅度最大。

IDC進一步指出，記憶體成本較去年同期上漲近300%，占中低階機型物料清單（BOM）總成本65%以上，以中低階機種為主的品牌廠將愈發難以為繼，影響後續出貨量。

中東地區的地緣政治情勢推升油價及運輸成本，也使智慧手機供應鏈有成本壓力。業界人士認為，全球經濟成長放緩、通膨及消費者信心轉弱等因素，都進一步影響價格敏感型市場的需求。

法人表示，儘管鴻海（2317）、台積電、大立光等台廠營收仍有部分來自智慧手機，但已開始布局AI相關市場，影響有限，手機業務比重較高的供應鏈可能影響較大，除了希望下半年科技通膨問題緩解，或品牌業者的新產品能獲得市場青睞，屆時供應鏈壓力才有機會解除。