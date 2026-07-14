擎亞再奪上百億大單！美系ODM長約到手 全年業績拚創新高

半導體通路商擎亞（8096）今年喜事成雙，繼先前接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單後，傳出該公司最新又取得美系ODM廠客戶的長期性大額訂單，外界估計後者光是今年內的貢獻就可能超過200億元，可望明顯挹注今年業績。

針對上述客戶訂單消息，擎亞今（14）日低調予以證實，但沒有透露相關訂單確切金額。

擎亞是三星在台灣的代理商之一，累計上半年合併營收為274.89億元，年增幅度為28.6％。該公司先前已接獲台灣重量級晶圓代工廠上百億元記憶體大單，協助該客戶建置自用資料中心，主要供應包含DRAM與固態硬碟（SSD）等偏向高規格、高單價的產品，首季開始出貨，並從6月進一步放量。擎亞累計前五月業績還呈現小幅年減，但加計6月後，上半年營收表現一舉轉為年增逾二成的局面。

近期又傳出，擎亞接獲美系ODM廠一張同樣是上百億元等級規模的訂單，供應AI伺服器機櫃應用所需的記憶體，從第2季後半開始出貨，第3季可望放量。值得注意的是，該公司這筆供應ODM客戶的訂單，雖然不是HBM等產品，但規模比供應前述晶圓代工客戶的訂單金額更為龐大，光是今年內的挹注貢獻，據估計就可能超過200億元。

法人認為，即使不像去年有HBM業務加持，但擎亞有了上述供應晶圓代工與美系ODM廠的兩筆大單在手，今年整體業績創歷史新高在望。

擎亞首季每股純益為1.9元，今日應主管機關要求，公布6月歸屬母公司業主淨利為1.12億元，每股純益為0.75元，與去年同期相較是由虧轉盈局面。