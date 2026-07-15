快訊

世足賽／西班牙2比0踢下法國 隊史第二度闖冠軍賽

聽新聞
0:00 / 0:00

資安攻防戰 「用 AI 對抗 AI」

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

AI讓金融資安攻防進入「搶時間」時代。金管會示警，前沿AI（指最先進AI模型）可快速找出系統漏洞、推演攻擊方式，建議金融業須在二至三個月內盤點關鍵系統及應變能力，並規劃以防禦性AI「用AI對抗AI」。

金管會資訊服務處處長林裕泰昨（14）日指出，Anthropic今年4月揭露的Claude Mythos Preview，是能力位居業界前段的AI模型，可協助找出漏洞、推演漏洞利用路徑，甚至大量產出可實際運作的攻擊方式。

這也代表，從漏洞被發現到遭駭客利用的時間可能大幅縮短。金融機構及資訊供應商恐在短時間內，同時面臨大量漏洞待修補，導致測試、驗證及系統上線人力塞車。

林裕泰表示，過去金融機構發現漏洞後，考量網銀、支付及交易服務穩定，通常會先測試，再安排時間修補；但AI加速攻擊後，業者不能再沿用原有速度，必須先分辨哪些漏洞可能造成重大威脅，優先處理。

金管會發布「金融業應對AI攻擊的挑戰與策略建議」，提出三大策略，一是鞏固防禦基石；二是，用二至三個月內盤點重要服務、關鍵系統、對外連線及修補量能，並預先建立漏洞分級及處理順序。

三是，中長期導入防禦性AI。林裕泰形容，「只有魔法可以打敗魔法」，金融業可用AI協助漏洞檢測、修補、資安監控及事件應變，但仍須保留人工覆核、操作紀錄、停用及回復原狀機制，避免AI工具失控。

資安 金管會

延伸閱讀

因應前沿AI模型升高資安風險 金管會提出七大對策

日本修訂AI基本計畫 著重危機管理與主權AI

內湖高中資訊課打造AI客服 學生扮「漚客」找漏洞

AI進教室！教師創「數學神曲」幫背公式 國小生做專屬App

相關新聞

川普力捧英特爾挖台積牆腳 發動國家級搶單大戰

《華爾街日報》報導，川普政府全力扶植英特爾，並向蘋果、輝達、SpaceX等大廠施壓，希望這些科技大咖採用英特爾晶圓代工服務生產晶片。

川普助英特爾搶單 聯電「撿到槍」邁入收割期

川普政府力挺英特爾，與英特爾結盟的聯電「撿到槍」。隨著英特爾有望陸續爭取到國際大廠訂單，聯電與英特爾合作密切，搭上美國半導體政策順風車，多項合作業務逐步進入收成期。

資安攻防戰 「用 AI 對抗 AI」

AI讓金融資安攻防進入「搶時間」時代。金管會示警，前沿AI（指最先進AI模型）可快速找出系統漏洞、推演攻擊方式，建議金融業須在二至三個月內盤點關鍵系統及應變能力，並規劃以防禦性AI「用AI對抗AI」。

智慧手機第2季出貨13年同期最低 品牌廠僅蘋果、三星增長

全球智慧手機深陷科技通膨狀況，第2季出貨量為近13年以來同期新低。市場分析，科技通膨問題若無解，下半年品牌廠新機又無法帶動買氣的話，手機供應鏈陰霾恐難以散去。

華碩電競周邊營收翻倍 快了

華碩旗下電競品牌ROG衝刺周邊產品線，電競暨辦公裝備總經理黃彥超指出，包含鍵盤、滑鼠、耳機、手把、電競椅等五大類周邊產品近年增長迅速，原先內部目標以2025年為基期，到2028年的三年內，相關產品營收翻倍增長，但今年銷售表現優於預期，預計2027年就能翻倍成長、提前一年達標。

華碩強化聯名IP 有請「員工粉絲」

華碩擴大品牌力，旗下電競品牌ROG積極衝刺跨界異業結盟，近年陸續與IKEA、知名遊戲設計師小島秀夫以及經典動畫鋼彈、新世紀福音戰士等合作。華碩電競暨辦公裝備總經理黃彥超透露，為了不讓聯名合作案「歪掉」，華碩還特別找「員工粉絲」加入諮詢委員會，確保符合IP本色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。