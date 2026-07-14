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台表科越南二期擴充投逾7億元 因應網通、車載以及光通訊模組需求
PCBA/SMT廠商台表科（6278）今日公告越南二期擴充，投資逾7億元，台表科今日回應本報記者提問說明，主要因應網通、車載以及光通訊模組需求，廠房預計年底完工。
台表科公告子公司TSMT Vietnam Co., Ltd.公告擴建二期廠房，總金額：NTD 7億1,739萬6,778元，契約起迄日期：114年11月28日至115年7月13日。取得之具體目的：供生產及營運使用。
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