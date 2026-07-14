台表科越南二期擴充投逾7億元 因應網通、車載以及光通訊模組需求

落實到具體的產業投資上，亞太地區扮演AI供應鏈關鍵角色。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰14日特別來台分享，亞太（日本除外）地區中，半導體、硬體設備及雲端平台業者的未來獲利成長預期仍居各產業之冠，而亞洲科技股目前的整體估值仍低於美國科技股。

2026-07-14 15:16