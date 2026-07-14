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鴻海首度參與日本臺灣形象展 聚焦智慧電動車與AI基礎建設兩大主軸

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海首度參與「2026 日本臺灣形象展」，將於7月15日至17日在東京展出智慧電動車MODEL A、MODEL B，以及支援AI Factory的模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）。圖／鴻海提供
鴻海首度參與「2026 日本臺灣形象展」，將於7月15日至17日在東京展出智慧電動車MODEL A、MODEL B，以及支援AI Factory的模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）。圖／鴻海提供

鴻海（2317）首度參與「2026 日本臺灣形象展」，將於7月15日至17日在東京新宿住友大樓三角廣場Smart City（智慧城市館）展出智慧電動車MODEL A、MODEL B，以及支援AI Factory的模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）。三項展品皆為首次於日本公開亮相，聚焦智慧電動車與AI基礎建設兩大主軸，展現鴻海在智慧移動與AI算力基礎設施建置上的技術成果與解決方案。

由經濟部國際貿易署主辦、中華民國對外貿易發展協會執行的「2026 日本臺灣形象展」，以「Innovate for Tomorrow－臺日共創未來美好社會」為主題，聚焦AI、智慧製造、智慧城市、智慧能源及智慧醫療等領域，展現臺灣產業創新實力，並促進臺日產業交流與合作。

鴻海副總經理暨發言人巫俊毅表示：「日本是鴻海持續深耕的重要市場，除了服務日本Tier 1的ICT客戶外，近年來我們也持續拓產日本的EV及AI兩大產業。此次參與日本臺灣形象展，希望藉由智慧電動車的展示，分享鴻海從產品設計、研發到量產的整合能力，以及CDMS商業模式與 BOL策略，協助客戶加速產品落地的核心優勢；同時，也首次展示AI模組化資料中心，展現鴻海打造AI基礎建設解決方案的核心能力。」

近年鴻海的商用車與乘用車產品，在CDMS的商業模式下，持續拓展海外市場。此次展出的 MODEL A 與MODEL B，分別展現鴻海在多元車型平台與乘用車產品開發上的成果。其中，MODEL A就是以日本市場為出發，具備高度平台彈性，可依不同城市與產業需求延伸為MPV、計程車及物流車等多元應用車型。

本次展出的計程車版本聚焦都會載客服務，整合AI智慧翻譯、智慧電池系統，以及寬敞座艙與行李空間，打造高效、舒適且具未來感的次世代電動乘車體驗。MODEL B則鎖定年輕世代與都會移動需求，本次展出為FOXTRON BRIA市售版本，此車型今年已在臺灣正式開賣，融合純電平臺、流線化外型、智慧駕駛輔助及主動安全科技，兼顧科技感、舒適性與實用性。

AI基礎建設則是鴻海此次參展的另一項重點！鴻海首次於日本展示支援AI Factory的模組化資料中心，採標準化、模組化設計，整合IT設備、供電、散熱及液冷等核心子系統，可協助企業快速建置具高度擴充性的AI算力基礎設施，支援AI Factory、企業AI與高效能運算等多元應用需求，展現鴻海在AI基礎建設從系統設計、關鍵子系統整合到快速部署的解決方案能力。

鴻海 電動車 日本

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