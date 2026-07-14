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AI應用擴散！摩根：亞洲科技股評價仍比美國低近五成

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。記者崔馨方／攝影
摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。記者崔馨方／攝影

落實到具體的產業投資上，亞太地區扮演AI供應鏈關鍵角色。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰14日特別來台分享，亞太（日本除外）地區中，半導體、硬體設備及雲端平台業者的未來獲利成長預期仍居各產業之冠，而亞洲科技股目前的整體估值仍低於美國科技股。

以未來12個月本益比來看，MSCI亞洲科技指數約13.4倍，低於NASDAQ 100的24.8倍，亞洲科技產業仍具相對評價優勢。

許長泰表示，儘管今年台灣及韓國的企業獲利成長年增預估分別達42.2%及280.5%，在亞太區域內表現最為突出；而且全球先進邏輯晶片、記憶體以及半導體封裝測試產能也是高度集中於台灣與南韓。

許長泰指出，但AI的題材已從單純聚焦晶片與硬體，逐步擴展至軟體、電力設備、資料中心基礎建設及雲端服務等更廣泛領域，可見在AI基建投資從晶片轉向運用的過程中，將開啟亞洲企業邁向AI商業化的第二階段，因此投資人宜透過主題式與跨區域配置方式參與，而非過度集中於少數個股或單一市場。

摩根 科技股 美國 半導體 晶片

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