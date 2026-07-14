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倚天酷碁兩大業務動能維持 下半年營運看增
宏碁集團子公司倚天酷碁-創（2432）受惠於全球跨境電商布局持續深化，帶動今年上半年營運成長。展望後市，倚天酷碁旗下兩大業務「電腦周邊」與「智慧生活周邊」出貨皆維持動能，公司將持續掌握下半年市場需求，推動AI PC周邊產品布局及多元產品組合發展。
在業績表現方面，倚天酷碁2026年6月營收達4.35億元，較去年同期成長42.6 %；第2季合併自結營收達12.96億元，年增率達81 %，創單季新高；上半年自結累計合併營收為達22.47億元，較去年同期成長52.7%，營運表現亮眼。
倚天酷碁交出亮眼成績，主要受惠於全球跨境電商布局持續深化，Amazon通路需求穩健成長，以及電腦周邊與智慧生活周邊兩大核心產品線維持穩健出貨動能，帶動第2季及上半年累計營收成長，上半年累計營收亦維持雙位數年增，展現公司全球市場布局與產品策略持續發揮成效。
展望未來，倚天酷碁旗下兩大業務「電腦周邊」與「智慧生活周邊」出貨皆維持動能，公司將持續掌握下半年市場需求，推動AI PC周邊產品布局及多元產品組合發展，並持續深化全球通路布局，提升產品附加價值及市場競爭力。
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