法規鬆綁 中華電信爭取獨家代理 SpaceX 星鏈

SpaceX星鏈（Starlink）來台法規鬆綁，中華電信（2412）董事長簡志誠14日表示，將爭取與獨家代理SpaceX的星鏈服務來台，也不排除爭取以合資公司方式落地台灣。

立法院交通委員會13日通過《電信法》修正案，法規初步鬆綁，讓「衛星通訊業者」不受限於電信事業董事長需為中華民國國籍，外資直間接持股不得超過60%，被視為幫SpaceX開大門。

簡志誠今日出席中華電信攜手旗下智趣王及皇冠文化，將《解憂雜貨店》改編為台灣首部全角色有聲劇的記者會。

會後接受媒體採訪時表示，支持且樂見法規調整，讓更多國際衛星公司可以來台，但希望有一些配套措施會更好，因為牽涉到國安、電信監理及資料治理，希望後續配套可以效法日本模式，在台灣設立公司、設置地面接收站，並與當地電信業者合作門號及頻率部分，同時採取「階段性開放」模式，例如先開放衛星通訊，接下來是衛星手機直連等服務。

中華電信近年持續爭取SpaceX來台，但過去卡在SpaceX在全球政策以全資成立公司模式，無法符合我國法規規定電信事業外資直間接持股上限為60%，董事長需為中華民國籍等兩個條件。《電信法》修正案未來順利通過後，可望解除緊箍咒。

簡志誠表示，爭取獨家代理SpaceX星鏈，至於是否雙方成立合資公司，則不排除各種可能性，對中華電信而言，低軌衛星可增強網路韌性，且SpaceX星鏈擁有最多的衛星數量，最好可以爭取獨家，但當然對方也有商業考量。

日前數位部指出，根據過去與SpaceX星鏈接觸，對方對台灣興趣不大。簡志誠表示，台灣人口高度集中，低軌衛星在個人消費市場需求本來就不高，但以台灣整體需求來看，不僅是為了消費客戶，仍有其他應用（政府、企業）需要靠低軌衛星來提供，也可以提供多元化服務。