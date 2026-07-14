電信管理法鬆綁低軌衛星設置規範 中華電簡志誠：建議分階段開放

立法院初審通過「電信管理法」第36條修法，放寬國際低軌衛星服務落地規範，馬斯克旗下低軌衛星公司星鏈（Starlink）有望來台。對於低軌衛星監管方向，中華電信董事長簡志誠今（14）日表示，建議可參考日、韓作法，採取「先上網、後語音」分階段開放模式，同時須兼顧國家安全、電信監理、資料治理等面向，才有助市場監理。

「電信管理法」對於電信事業經營有著相當嚴格的規定。立法院尚未修法前，電信管理法第36條規定，外資不得直接經營電信事業，須由本地業者營運，且外資持股不得超過五成。

立法院昨日初審通過「電信管理法」修法，第36條新增條文規定，設置使用電信資源之公眾電信網路者，若對公眾網路安全、電信資源使用情形、電信服務市場整體發展、國家安全及其他公共利益等因素無不利之影響，並經主管機關核准者，其董事長國籍和外國人持股比例可不受限。

電信詐騙層出不窮，電信管理法之所以規範嚴格，主要就是為了落實電信監理。此次為了星鏈登台放寬了修法，學者、業者普遍認為應有配套措施。

台灣通訊學會理事長王維菁即表示，「台灣需要多元衛星服務，但關鍵通訊控制、用戶資料治理與法律責任，必須納入在地可監理、可執行的體系。衛星服務可以跨境，責任不能境外化；市場開放的前提，是政府在平時能監督、事件發生時能介入，並確保服務持續與民眾權益。」

簡志誠也表示，即便未來放寬相關規範，仍應該要兼顧國家安全國家安全、電信監理、資料治理等面向。尤其，現在很多國家已經開放手機直連衛星（Direct to cell）服務，這也會牽涉門號管理問題，若能與本地電信業者合作，門號也可納入既有監管架構。

中華電信先前就曾與星鏈接觸，外界關注，中華電信是否會與星鏈成立合資公司或者取得台灣獨家代理權，簡志誠直言「都不排除」，最終須視星鏈意願，尊重對方商業策略。