快訊

圖多時事多！115分科地理答案揭曉 荷莫茲海峽、馬太鞍溪堰塞湖都入題

苗栗大湖驚人巨石崩坍 46歲司機死裡逃生還原生死一線場景

台股盤中挫低1,500點、多頭力抗收跌642點 台塑集團股價亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果iOS 27公測版 Siri AI變聰明、支援舊機變快

中央社／ 台北14日電
蘋果今天釋出新一代iOS 27作業系統首個公開測試版。美聯社
蘋果今天釋出新一代iOS 27作業系統首個公開測試版。美聯社

蘋果公司（Apple）今天釋出新一代iOS 27作業系統首個公開測試版（Public Beta），提供一般用戶搶先體驗，最大亮點是全面升級的多模態助理Siri AI，並帶來Liquid Glass介面優化及舊機效能提升。

國外科技媒體9to5Mac報導，蘋果根據個人智慧系統Apple Intelligence，重新改造語音助理Siri。升級後的Siri AI具備連續對話能力，還能深入檢索用戶隱私資訊、理解螢幕畫面內容，並在各個應用程式中執行對應操作。

新版Siri的對話泡泡改由動態島延伸，並新增獨立的Siri App以保存與同步對話歷史。此外，相機功能也新增Siri視覺智慧模式，例如拍攝會員條碼即可快速轉換為錢包票卡。

除了Siri之外，Apple Intelligence也全面延伸到各項內建軟體。Safari瀏覽器現在可依照主題自動分類標籤頁、新增「Notify Me」網頁變更通知，且能透過自然語言直接生成專屬擴充功能。

照片App推出AI修圖利器，包括可抹除複雜雜物的「Clean Up」、生成邊框外畫面的「Extend」，以及拍完照後還能調整相機視角的「Spatial Reframing」。

在外觀視覺上，iOS 27進一步優化去年推出的LiquidGlass設計語言，透過更細緻的明暗對比強化圖示與文字的可讀性，並在設定中新增滑桿，讓用戶可自由調整透明度與毛玻璃效果的深淺。

值得注意的是，蘋果這次針對舊款硬體也進行底層核心優化。官方數據指出，iOS 27可讓App啟動速度提升高達30%、AirDrop傳輸速度提升80%、照片載入速度加快70%。此外，Wi-Fi與行動網路之間的切換也變得更智慧，可避免裝置死守微弱訊號的問題。

iOS 27公測版支援iPhone 11及後續機種。不過，包含Siri AI在內的Apple Intelligence部分功能，仍限制須iPhone 15 Pro以上機種才可以運作。

雖然用戶可免費加入蘋果測試版軟體計畫搶先體驗，但iOS 27公測版可能存在耗電、App相容性或未知錯誤，在升級前應做好資料備份，並盡可能安裝在非主力手機或備用機上體驗。

iOS Siri 蘋果

延伸閱讀

蘋果自研晶片 挹注台積電先進製程後市新動能

AI翻譯耳機被低估！Google解封功能引爆聲學補漲潮 專家點2檔將迎補漲主線

你的iPhone準備好了嗎？全新Siri AI今秋登場 完整升級機型名單與硬體門檻大解析

iOS 27看得到吃不到？迎最強大Siri AI換腦升級 果粉恐掀iPhone換機潮

相關新聞

電信管理法鬆綁低軌衛星設置規範 中華電簡志誠：建議分階段開放

立法院初審通過「電信管理法」第36條修法，放寬國際低軌衛星服務落地規範，馬斯克旗下低軌衛星公司星鏈（Starlink）有望來台。對於低軌衛星監管方向，中華電信董事長簡志誠今（14）日表示，建議可參考日、韓作法，採取「先上網、後語音」分階段開放模式，同時須兼顧國家安全、電信監理、資料治理等面向，才有助市場監理。

蘋果iOS 27公測版 Siri AI變聰明、支援舊機變快

蘋果公司（Apple）今天釋出新一代iOS 27作業系統首個公開測試版（Public Beta），提供一般用戶搶先體驗，...

數位時代飯店住宿隱私更具挑戰 胡智鈞：導入AI管理是趨勢

人工智慧（AI）快速發展及數位科技普及，如何維護客人的隱私相形更具挑戰。台中市旅館商業同業公會為協助旅館業者建立更完善的安全管理制度，特別邀請旅宿經營管理實務專家胡智鈞以「提升住宿安全及資料保護－反針孔管理與隱私維護實務」為主題，分享最新安全管理觀念與實務經驗。胡智鈞今天說，住宿安全已不再只是消防設備或門禁管理，而是涵蓋旅客隱私、數位資訊及品牌信任的全面管理。

英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高 AI 處理器產量

英特爾13日宣布，將投資50億歐元（57億美元）擴大在愛爾蘭的半導體產能，尋求提升用於人工智慧（AI）系統的處理器產量，也為歐洲打造更強大晶片產業的目標注入動能。

三星衝刺玻璃中介層技術 預計最快今年完成原型

韓媒The Elec報導，三星電子和三星顯示器（SDI）正共同開發次世代玻璃中介層技術，預計最快今年完成原型，以此爭取超大規模科技企業訂單。

Meta 加碼路州資料中心

Meta持續擴大AI運算版圖，承諾對美國路易斯安那州的「Hyperion」資料中心，額外投資400億美元。Hyperion將是Meta規模最大的資料中心，外界預估總投資額可能高達2,500億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。