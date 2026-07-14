數位時代飯店住宿隱私更具挑戰 胡智鈞：導入AI管理是趨勢

人工智慧（AI）快速發展及數位科技普及，如何維護客人的隱私相形更具挑戰。台中市旅館商業同業公會為協助旅館業者建立更完善的安全管理制度，特別邀請旅宿經營管理實務專家胡智鈞以「提升住宿安全及資料保護－反針孔管理與隱私維護實務」為主題，分享最新安全管理觀念與實務經驗。胡智鈞今天說，住宿安全已不再只是消防設備或門禁管理，而是涵蓋旅客隱私、數位資訊及品牌信任的全面管理。

胡智鈞目前是南投日月町複合式商場以及台中市芭蕾城堡酒店營運長，同時也是台灣特色飯店總召集人，經營飯店管理多年。他說，近年來全球旅宿產業陸續發生偷拍設備、個資外洩、信用卡資料遭竊及社群媒體危機等事件，旅宿產業面臨的不再只是住宿品質與服務競爭，更必須全面提升旅客隱私保護與資訊安全管理。

例如，隨著偷拍設備愈來愈微型化，加上AI技術應用普及，旅館管理模式也必須同步升級。除了建立完整的反針孔巡檢制度，更應導入數位化管理流程、完善個資保護機制及危機應變標準作業程序（SOP），才能真正提升旅客信任，降低營運風險。

例如，他所經營的芭蕾城堡酒店除了每天必做的反針孔巡檢，除了用人力，也導入AI系統，只要拍攝房間內的環境，AI就可以找出其中疑點，以進一步查證。另如住宿旅客的資料查詢，也可以過濾具風險客人，這些都是AI系統做的。這一趨勢也正導入飯店經營中。

胡智鈞說，整體而言，安全管理層面涵蓋反針孔設備辨識、房務巡檢流程、旅館個資保護、住宿安全風險分析、危機處理流程，以及AI在旅宿安全管理上的應用，而且必須透過大量案例分享與實務操作，旅館管理者才能建立更完整的安全管理思維。

他認為，旅宿產業已正式進入AI管理時代，未來飯店競爭力不只是硬體設備，更在於制度、文化與科技三者的整合。AI可協助旅館進行異常行為分析、評論情緒監測、客訴預警、巡檢流程數位化及標準作業管理，大幅提升營運效率與住宿安全，也是飯店業無可避免以及必須面對和提昇的課題。