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中華電擴大內容佈局 搶進聲音經濟 打造台灣首部有聲劇《解憂雜貨店》

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信擴大數位內容佈局搶進聲音經濟，打造台灣首部有聲劇《解憂雜貨店》。業者／提供
中華電信擴大數位內容佈局搶進聲音經濟，打造台灣首部有聲劇《解憂雜貨店》。業者／提供

中華電信（2412）擴大數位內容佈局，搶進聲音經濟，今（14）日宣布攜手旗下智趣王及皇冠文化，將日本作家東野圭吾暢銷小說《解憂雜貨店》改編為台灣首部全角色有聲劇。

中華電董事長簡志誠表示，中華電信過去的使命，是透過通訊及網路基礎建設連結人與人；現在除了連接網路，進一步串聯內容、文化與情感，透過《解憂雜貨店》全角色有聲劇，要將富有情感及文化價值的聲音內容傳遞給更多聽眾。

智趣王長期投入數位出版及聲音內容，與皇冠文化合作，將《解憂雜貨店》轉化為台灣首部全角色有聲劇，集結台灣演員、配音工作者及製作團隊，並透過i聽聽平台及博客來上架，盼以聲音重新詮釋經典作品，進一步擴大數位內容與文化影響力。簡志誠認為，透過完整的角色演繹，提升聲音內容的價值，也讓科技平台成為傳遞文化的重要管道。

簡志誠進一步指出，中華電信是通訊網路平台，結合智趣王，可將更多高價值影音內容透過i聽聽平台傳遞給消費者，讓科技與文化相互結合，提供用戶更多元的內容選擇。

展望未來，中華電信集團強調，將持續結合智趣王、文化基金會及相關文創資源，加大對文化內容的投入，並透過集團平台與通路，持續開發及推廣具市場價值的數位內容，擴大聲音內容的應用與影響力。

《解憂雜貨店》自2011年開始連載以來，在全球實體書及電子書累計發行量已達1,300萬冊，並先後在日本、中國大陸及韓國改編為電影。

中華電 日本

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