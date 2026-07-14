全球健康與保健消費新趨勢！PwC 報告揭8成人用 App 助力

科技與AI正快速改變消費者管理健康的方式。PwC最新調查發現，全球消費者最重視「活得更長壽且更健康」，八成人已使用App或穿戴式裝置追蹤健康。不過，即使年輕人高度接受AI，多數人做健康決策時，仍更信賴醫師等專業人士，顯示AI目前主要扮演輔助角色。

PwC發布《2026消費者之聲》報告，調查全球27國、2萬1,808名消費者。結果顯示，51%受訪者希望活得更長壽且更健康，44%想改善心理健康，40%希望提升睡眠品質，另有36%以減重或改善身體組成為目標。

健康管理也逐漸融入日常生活。過去一年，消費者平均購買3至4種健康保健產品，69%至少維持兩項健康或營養習慣，80%使用App或穿戴式裝置管理至少一項健康活動。

其中，睡眠市場仍有明顯發展空間。雖然40%受訪者將改善睡眠列為重要目標，但只有56%認為目前睡眠品質良好或極佳，經常追蹤睡眠並採取改善行動者更只有32%。這項落差也為睡眠監測器、保健食品、智慧設備、藥品諮詢及照護服務帶來商機。

消費者要的也不再只是單一保健品，而是結合監測、分析及個人建議的完整服務。調查顯示，消費者最感興趣的功能包括健康洞察與診斷，占63%；個人指引與行為改變占60%；裝置、設備及智慧環境則占54%。

AI使用則呈現明顯的地區與世代差異。消費者初次遇到健康問題時，亞洲有61%會透過AI尋求答案，拉丁美洲為68%，中東更達75%。Z世代及千禧世代中，86%願意使用AI協助至少一項日常健康決策，高於年長世代的62%。

不過，只有18%受訪者將AI列為影響健康行動的前五大因素，低於醫療專業人員的57%、自行蒐集資訊的52%，以及親友或同事意見的50%，顯示專業信任仍難以取代。

資誠聯合會計師事務所市場長林一帆表示，藥局及零售業未來可依睡眠、壓力、精力及體重管理等需求，整合食品、保健品、穿戴裝置與諮詢服務。不過，企業若想取得個人健康資料，仍須先強化隱私保護、提供明確價值並取得消費者信任。