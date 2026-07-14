快訊

大退休潮／划龍舟徵教師爆紅 明星學校也加入搶人大戰

好市多逾10公噸「冷凍蔬菜」農藥超標 食藥署要求退運或銷毀

快看「你家巷口」上榜沒！2026米其林必比登新增13店 146家完整名單公布

聽新聞
0:00 / 0:00

市調機構：記憶體供應趨緊 第2季全球智慧型手機出貨量年減11%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

受DRAM與NAND供應短缺影響，Counterpoint Research統計，第2季全球智慧型手機出貨量年減11%，為2013年以來第二季最低水準。其中三星以24%的出貨市占率重返全球第一，並在前五大品牌中錄得最高年增幅，主要受惠於部分市場的產品供應、定價策略及競爭態勢。

蘋果第2季出貨量年增3%，出貨市占率首度於第2季達到20%，主要由高階iPhone產品需求支撐。小米、OPPOvivo的出貨量均呈雙位數年減，反映記憶體成本上升對入門及中階市場需求的影響。預料記憶體供應、產品成本及總體經濟環境，仍將是影響2026年下半年智慧型手機市場的重要因素。

Counterpoint Research資深分析師Shilpi Jain表示，記憶體供應與成本已成為目前影響全球智慧型手機產業的重要因素。去年主要反映在零組件供應層面，目前則逐步延伸至終端需求。入門及中階機種占全球智慧型手機出貨量的多數，同時對BOM成本變化較為敏感，因此部分產品已難以維持過往的售價水準。

展望2026年下半年，記憶體供應、零組件成本及總體經濟環境，仍將是影響智慧型手機市場的重要因素。Counterpoint Research維持2026年全年全球智慧型手機出貨量年減約14%的預測，並預期記憶體供應短缺情況可能延續至2027年。在此市場環境下，OEM預計將持續優先考量產品價值與獲利能力，包括縮減低毛利機型、調整產品規格與儲存容量組合，以及增加整新機與舊世代機型的銷售，以維持對預算有限消費者的吸引力。

智慧型手機 vivo OPPO

延伸閱讀

AI ASIC與記憶體需求驅動 第2季台灣IC設計業營收估年增11.8%

利基需求升溫加乘MLC轉單效應 估下半年SLC NAND價格上漲120-170%

利基需求升溫加乘MLC轉單效應 估下半年SLC NAND價格上漲120-170%

海力士崩跌逾12%！南亞科毛利率飆79.5%仍翻黑 記憶體僅3檔逆勢抗跌

相關新聞

數位時代飯店住宿隱私更具挑戰 胡智鈞：導入AI管理是趨勢

人工智慧（AI）快速發展及數位科技普及，如何維護客人的隱私相形更具挑戰。台中市旅館商業同業公會為協助旅館業者建立更完善的安全管理制度，特別邀請旅宿經營管理實務專家胡智鈞以「提升住宿安全及資料保護－反針孔管理與隱私維護實務」為主題，分享最新安全管理觀念與實務經驗。胡智鈞今天說，住宿安全已不再只是消防設備或門禁管理，而是涵蓋旅客隱私、數位資訊及品牌信任的全面管理。

英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高 AI 處理器產量

英特爾13日宣布，將投資50億歐元（57億美元）擴大在愛爾蘭的半導體產能，尋求提升用於人工智慧（AI）系統的處理器產量，也為歐洲打造更強大晶片產業的目標注入動能。

三星衝刺玻璃中介層技術 預計最快今年完成原型

韓媒The Elec報導，三星電子和三星顯示器（SDI）正共同開發次世代玻璃中介層技術，預計最快今年完成原型，以此爭取超大規模科技企業訂單。

Meta 加碼路州資料中心

Meta持續擴大AI運算版圖，承諾對美國路易斯安那州的「Hyperion」資料中心，額外投資400億美元。Hyperion將是Meta規模最大的資料中心，外界預估總投資額可能高達2,500億美元。

馬斯克拚太空殖民…引爆衛星通訊、火箭數千億元商機 台鏈補

特斯拉執行長馬斯克釋出最新「太空殖民」計畫，首度揭露完整內容，預計今年啟動，先前進月球，兩年內要看到成果，之後再登陸火星。業界看好馬斯克太空殖民計畫開跑在即，將掀起太空衛星通訊與火箭兩大商機，估計將有數千億元以上規模。

台積6月營收好威寫三大驚奇 上半年首度飛越2兆元大關 刷新同期紀錄

台積電昨（13）日公布6月合併營收4,426.8億元，連續兩個月創單月新高，月增6.2%，年增67.9%，推升第2季合併營收衝上1.27兆元，改寫單季新猷；上半年合併營收首度飛越2兆元大關、達2.4兆元，為同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。