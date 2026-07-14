市調機構：記憶體供應趨緊 第2季全球智慧型手機出貨量年減11%

受DRAM與NAND供應短缺影響，Counterpoint Research統計，第2季全球智慧型手機出貨量年減11%，為2013年以來第二季最低水準。其中三星以24%的出貨市占率重返全球第一，並在前五大品牌中錄得最高年增幅，主要受惠於部分市場的產品供應、定價策略及競爭態勢。

蘋果第2季出貨量年增3%，出貨市占率首度於第2季達到20%，主要由高階iPhone產品需求支撐。小米、OPPO及vivo的出貨量均呈雙位數年減，反映記憶體成本上升對入門及中階市場需求的影響。預料記憶體供應、產品成本及總體經濟環境，仍將是影響2026年下半年智慧型手機市場的重要因素。

Counterpoint Research資深分析師Shilpi Jain表示，記憶體供應與成本已成為目前影響全球智慧型手機產業的重要因素。去年主要反映在零組件供應層面，目前則逐步延伸至終端需求。入門及中階機種占全球智慧型手機出貨量的多數，同時對BOM成本變化較為敏感，因此部分產品已難以維持過往的售價水準。

展望2026年下半年，記憶體供應、零組件成本及總體經濟環境，仍將是影響智慧型手機市場的重要因素。Counterpoint Research維持2026年全年全球智慧型手機出貨量年減約14%的預測，並預期記憶體供應短缺情況可能延續至2027年。在此市場環境下，OEM預計將持續優先考量產品價值與獲利能力，包括縮減低毛利機型、調整產品規格與儲存容量組合，以及增加整新機與舊世代機型的銷售，以維持對預算有限消費者的吸引力。