特斯拉 Semi 電動卡車將量產交貨 致茂推驗證方案迎新浪潮

TESLA 的 Semi 電動卡車將於 2026 年由內華達州超級工廠啟動量產交貨，陸地物流產業即將跨入嶄新階段。對應帶動充電驗證新商機，致茂（2360）也推出驗證方案應對MCS高功率充電時代來臨的浪潮。

業界觀察，純電能卡車不僅帶來更優秀的能源利用率與低碳排放，結合自動駕駛後，卡車更能 24 小時不間斷運輸，徹底解決長途駕駛的疲勞風險。然而，這一切美好願景的關鍵前提，在於快速可靠的Mega瓦級充電機制。

美國德州物流公司 Mone Transport官方宣告，在使用 Tesla Semi 進行 4,700 英里的驗證測試後，創下了 1.64 kWh/英里的驚人電耗紀錄。純電卡車成本：每英里約 15 美分，相對傳統柴油卡車：每英里約 48 美分，接近 3 倍的運輸成本差距，加上純電車結構簡單、大幅縮減保養與維修的時間與花費，這無疑將成為全球運輸公司轉型電動化的決定性因素。

相較於一般乘用車，重型卡車具備高載重、長距離與極短充電時間的需求，傳統數百 kW 等級的充電系統已無法應付。全球 EV 充電標準化聯盟 CharIN 提出的 MCS (Megawatt Charging System) 標準，將充電功率直接提升至 1MW 甚至更高。MCS 的誕生，象徵著交通基礎建設正式跨入「Mega瓦級電力應用」新時代。然而，當充電功率進入 MW 等級，系統驗證的難度與風險也呈現指數級成長。

在Mega瓦級充電架構下，測試環境面臨前所未有的考驗，包括高壓直流安全保護、大電流熱管理、以及長時間高負載的穩定性。尤其在無人電動卡車的應用場景中，任何一瞬間的電壓異常或控制失效，都可能導致設備損壞甚至物流中斷。在Mega瓦級充電世界中，速度只是門檻，真正決定系統價值的，是長時間運行下的穩定性與可靠性。

針對電動重型卡車與 MCS 系統的需求，致茂電子推出 62000D 系列（1.8MW 雙向直流電源暨回饋式電子負載），全面滿足高功率 EV 與 MCS 規範的嚴苛考驗：Mega瓦級功率擴充性：支援多台單機高功率並聯，可輕鬆對應 1.8MW 甚至更高的測試需求，完美模擬商用車動力電池與充電樁的極限動態負載。最高 94% 高效能量回饋技術：在大功率測試中，致茂將受測裝置排放的電能，以最高 94% 的效率回饋至電網。不僅完美解決實驗室大功率散熱與發熱問題，每年更為客戶節省數百萬的電費成本，真正實踐綠色永續測試。

致茂也在電子報說明，62000D-HL具有獨特的雙檔位輸出範圍，能滿足待測物於滿功率大電流的測試條件，又可滿足滿功率高電壓的測試條件，寬範圍涵蓋400V、800V及1500V等電池平台。Chroma 8000 ATS具備因應大電流、水冷式充電測試的系統整合能力，可支援長時間、高電流輸出的穩定測試需求。其高可靠度的電源切換設計，有助於降低測試中斷風險，特別適用於液冷充電槍、高功率模組與百萬瓦級（MCS）充電相關驗證。

未來的物流樞紐將是一套由能源、算力與高功率電力系統共同驅動的智慧基礎建設。在這場變革中，無人電動重卡正成為全球產業焦點，而其背後最大的挑戰，正是「電力」。致茂強調，持續以創新的大功率測試技術，協助全球夥伴迎接能源與交通融合的全新革命。