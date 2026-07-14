快訊

致癌油風暴已14天 「微笑標章」把關機構卻出奇安靜

致癌油連環爆！發票載具APP推食安快篩功能 命中品項、可退金額一次看

60歲男被排擠家族LINE群組外 「孫百日宴都錯過」妻曝無奈理由

聽新聞
0:00 / 0:00

美系外資提高台積電營收年增逾30% 更新今年資本支出至560億美元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美系大行重申台積電（2330）基本情境預估，2026年第3季美元營收季增10%–15%，全年營收成長目標提高至年增逾30%或接近40%；第3季毛利率約67%–68%（與前一季大致持平）。今年全年資本支出更新為560億美元；2024–2029年AI半導體營收五年 CAGR由目前的50% 中後段提高至70%，主要反映記憶體成本增加。

美系大行也針對台積電法說會匯集問題如：

1. 如何面對與三星、Intel的競爭

2. 2027年是否調高價格與毛利率展望

3. 記憶體成本對需求影響

另外，也彙整北美投資人好奇台積電的客戶是否可以自由更改晶圓應用。

台積電 營收

延伸閱讀

滙豐：台積電目標價3,350元

台積6月營收好威寫三大驚奇 上半年首度飛越2兆元大關 刷新同期紀錄

台積電營收／6月逾4,426億元、年月雙增 單月、同期皆創高

亞系調升南電目標 看好 BT 漲價趨勢持續擴大

相關新聞

馬斯克拚太空殖民…引爆衛星通訊、火箭數千億元商機 台鏈補

特斯拉執行長馬斯克釋出最新「太空殖民」計畫，首度揭露完整內容，預計今年啟動，先前進月球，兩年內要看到成果，之後再登陸火星。業界看好馬斯克太空殖民計畫開跑在即，將掀起太空衛星通訊與火箭兩大商機，估計將有數千億元以上規模。

英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高 AI 處理器產量

英特爾13日宣布，將投資50億歐元（57億美元）擴大在愛爾蘭的半導體產能，尋求提升用於人工智慧（AI）系統的處理器產量，也為歐洲打造更強大晶片產業的目標注入動能。

三星衝刺玻璃中介層技術

韓媒The Elec報導，三星電子和三星顯示器（SDI）正共同開發次世代玻璃中介層技術，預計最快今年完成原型，以此爭取超大規模科技企業訂單。

Meta 加碼路州資料中心

Meta持續擴大AI運算版圖，承諾對美國路易斯安那州的「Hyperion」資料中心，額外投資400億美元。Hyperion將是Meta規模最大的資料中心，外界預估總投資額可能高達2,500億美元。

台積6月營收好威寫三大驚奇 上半年首度飛越2兆元大關 刷新同期紀錄

台積電昨（13）日公布6月合併營收4,426.8億元，連續兩個月創單月新高，月增6.2%，年增67.9%，推升第2季合併營收衝上1.27兆元，改寫單季新猷；上半年合併營收首度飛越2兆元大關、達2.4兆元，為同期新高。

蘋果自研晶片 挹注台積電先進製程後市新動能

蘋果持續積極投入下世代M7、M8自研晶片研發，隨終端應用導入，可望為台積電先進製程後市再添動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。