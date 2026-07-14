美系外資提高台積電營收年增逾30% 更新今年資本支出至560億美元

美系大行重申台積電（2330）基本情境預估，2026年第3季美元營收季增10%–15%，全年營收成長目標提高至年增逾30%或接近40%；第3季毛利率約67%–68%（與前一季大致持平）。今年全年資本支出更新為560億美元；2024–2029年AI半導體營收五年 CAGR由目前的50% 中後段提高至70%，主要反映記憶體成本增加。

美系大行也針對台積電法說會匯集問題如：

1. 如何面對與三星、Intel的競爭

2. 2027年是否調高價格與毛利率展望

3. 記憶體成本對需求影響

另外，也彙整北美投資人好奇台積電的客戶是否可以自由更改晶圓應用。