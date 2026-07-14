聽新聞
0:00 / 0:00
美系外資提高台積電營收年增逾30% 更新今年資本支出至560億美元
美系大行重申台積電（2330）基本情境預估，2026年第3季美元營收季增10%–15%，全年營收成長目標提高至年增逾30%或接近40%；第3季毛利率約67%–68%（與前一季大致持平）。今年全年資本支出更新為560億美元；2024–2029年AI半導體營收五年 CAGR由目前的50% 中後段提高至70%，主要反映記憶體成本增加。
美系大行也針對台積電法說會匯集問題如：
1. 如何面對與三星、Intel的競爭
2. 2027年是否調高價格與毛利率展望
3. 記憶體成本對需求影響
另外，也彙整北美投資人好奇台積電的客戶是否可以自由更改晶圓應用。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。