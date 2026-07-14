輝達執行長黃仁勳打臉傳聞 喊新平台不遲到

輝達執行長黃仁勳出席大摩閉門會議唱旺公司後市之餘，也駁斥市場盛傳輝達下世代Rubin Ultra平台延至2028年推出的傳言，強調出貨時間維持正常。

外界預期，黃仁勳定調Rubin Ultra如期推出，同步消弭先前市場認為800VDC、共同封裝光學（CPO）光通訊等新規格將延後的疑慮，為台達電（2308）、光寶（2301）、波若威（3163）、華星光（4979）等台灣相關廠商後市吞下定心丸。

據了解，Rubin平台與前一代Blackwell平台相較，標榜可將推論每個詞元成本降低十倍，Rubin GPU可為AI推論提供50 petaflops 的NVFP4 運算能力，而Rubin Ultra平台被視為是Rubin平台的進階升級版，並將導入800VDC及CPO等新規格。

其中，800VDC發展備受市場關注，將由台達電、光寶等電源供應器大廠供應。

針對下半年800VDC業務進展，台達電董座鄭平日前表示，目前與客戶進展順利，部分個別企業有出，但仍取決於客戶何時大量拉貨。

輝達原規劃800VDC會在2027年大量出貨，400VDC的進展會比800VDC快，因為安裝架構和現有資料中心類似，今年會有一些產品出貨，但不會太大量。

光寶則表示，隨電源機櫃規格已拉升至110千瓦，且800HVDC成為目前市場上最佳的解決方案，預估明年800VDC將明顯放量。

至於CPO，業界指出，當前市場趨勢為今年下半年小量生產，並送至CSP廠做產品測試驗證，若一切順利，將會在Rubin Ultra及輝達新一代的Feynman平台開始大量使用，屆時波若威、華星光、合聖等相關CPO供應鏈有機會逐年擴大出貨力道，為營運挹注顯著動能。