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蘋果自研晶片 挹注台積電先進製程後市新動能

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者尹慧中／綜合報導

蘋果持續積極投入下世代M7、M8自研晶片研發，隨終端應用導入，可望為台積電（2330）先進製程後市再添動能。

彭博資訊報導，蘋果正將Apple Car的研究成果運用於設計未來的AI處理器，讓接下來將推出的M7與M8處理器更具AI運算能力，這也是市場預期蘋果今秋推出M6晶片之後，最快半年就能推進到M7的原因。

據了解，蘋果是台積電2024年先進製程最大客戶，蘋果自推動Apple silicon，開發M系列晶片計畫以來，持續擴張自研晶片路線，並一路與台積電合作。

根據彭博資訊彭博記者葛曼（Mark Gurman）報導，在Apple Car計畫早期，蘋果便決定若推出汽車，就必須具備Level 5（第五級）完全自駕能力，也就是自駕技術的最高等級。這項決策促使蘋果展開第一批大規模AI晶片的研究計畫，後來神經網路引擎（Neural Engine）的研發成果便成為蘋果晶片中專門負責裝置端AI運算的核心。

報導指出，透過這些研究成果累積，蘋果未來的M7與M8處理器，在設計上將更聚焦AI運算能力，而非單純追求整體效能或能源效率。

彭博 台積電 蘋果

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