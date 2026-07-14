黃仁勳：輝達還在加速成長 近期獲 CSP 大單 廣達、緯創振奮

AI市場近期屢現雜音，輝達執行長黃仁勳出面信心喊話。綜合外電報導，黃仁勳日前率領輝達高層參加摩根士丹利證券（大摩）的閉門會議內容曝光，他在席間高喊輝達單季營收將逼近千億美元，成長動能不僅還沒到頂，而且還在加速，並已拿下某大雲端服務供應商（CSP）大單。

法人指出，黃仁勳唱旺輝達後市，為AI市場吃下定心丸。隨輝達營運持續衝鋒，台積電、鴻海、廣達（2382）等相關協力廠後市跟著旺。

外媒披露，黃仁勳率領輝達財務長柯蕾絲等高層出席大摩這場閉門會議，規格如同公司財報會議一般，凸顯對這次會議的重視。輝達高層在這次閉門會議中指出，今年CPU營運目標將達200億美元，隨著GPU產品出貨續強，輝達單季營收將叩關千億美元。

黃仁勳強調，輝達成長動能並未到頂，而且還在加速中。他並透露，輝達成功拿下過去長期依賴ASIC伺服器算力為主的大型雲端服務供應商（CSP）訂單，目前輝達GPU已占該CSP近五成算力比重。

這意味輝達在這場GPU與ASIC搶市大戰當中，市占率持續擴大，加上黃仁勳大力看好公司前景，大摩分析師Joseph Moore於會後發布報告指出，這場會議「氣氛積極」，看好輝達未來成長動能可望同時進攻三大領域，分別為AI實驗室、傳統CSP、NeoCloud或主權AI等相關市場。

Joseph Moore點出，雖然傳統CSP在AI基建開始受到電力、土地、建設速度等限制影響，不過輝達後續將可望將出貨動能擴張到CPU、網通等相關領域，打破過去以GPU為主的情況。

法人看好，黃仁勳釋出正面積極訊號，與輝達合作關係緊密的台積電、鴻海、廣達等供應鏈同步沾光。

其中，輝達委由台積電量產的Vera Rubin晶片正在量產交貨階段，預期將為台積電下半年營運帶來顯著成長力道，伴隨下一代Rubin Ultra晶片明年接棒，挹注台積電源源不絕的訂單動能。

鴻海、廣達、緯創等也將受惠。法人分析，目前各大CSP主要透過ODM廠採購以輝達AI平台打造的AI伺服器，隨著輝達出貨強勁，相關ODM協力廠2026年業績有望同步衝高。

【國際中心／綜合外電】網路消息傳出，輝達決定暫停使用台積電的緊湊型通用光子引擎（COUPE），轉向高塔半導體（Tower Semiconductor）的NPO方案，原因是台積電的氮化矽（SiN）進度緩慢，及2D光柵耦合器失利。

相關消息未獲輝達與台積電證實，由於茲事體大，立刻有網友駁斥相關說法。名為Reformed Sinner的網友回覆，他打電話給認識的台積電相關人士，對方沒辦法透露太多，但向他保證Irrational Analysis所說是一派胡言。