立法院開大門迎 SpaceX 的星鏈登台 業者盼兼顧監理、產業發展

立法院開大門迎SpaceX的星鏈登台，同時給予主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）極大「准駁」空間。業者期待兼顧國安、網路安全、通訊韌性、監理及產業發展等議題。通訊學會建議參照日本「分流監理」模式。

有趣的是，NCC看似手握大權，但現任委員僅剩下三位，且任期將在7月31日到期，8月1日起，NCC委員會將鬧空城，屆時規管業務多少都會受到影響。

衛星業者在各地市場落地，都會受當地法規規管。例如日本政府基於國安、頻譜稀缺等，要求SpaceX須於日本設置地面站並取得執照，且在符合法令監理措施情況下，對Starlink採取「分流監理」。

中華電信表示，支持立法院修法，但期待兼顧國安、通訊韌性及電信產業與服務市場發展的前提下，推動產業有序開放。

台灣大表示，尊重政府政策與法規的調整。以提升國家通訊韌性、增進產業國際接軌，同時促進國際「衛星通信」業者合法落地。

遠傳表示，近日學者專家提出包含資料落地國內、設置地面接收站、與本土業者合作等措施，建議能在修法過程中被採納。