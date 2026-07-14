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星鏈落地服務 立院開大門 放寬外資持股、董座國籍限制

經濟日報／ 記者余弦妙黃晶琳／台北報導
立法院交通委員會13日初審通過《電信管理法》修正草案，大幅放寬外資持股比率與董事長國籍等規定，外界將此解讀為「星鏈條款」。 美聯社
立法院交通委員會13日初審通過《電信管理法》修正草案，大幅放寬外資持股比率與董事長國籍等規定，外界將此解讀為「星鏈條款」。 美聯社

立法院交通委員會昨（13）日初審通過《電信管理法》修正草案，大幅放寬外資持股比率與董事長國籍等規定，外界將此解讀為「星鏈條款」，希望引進全球最大低軌衛星商SpaceX的星鏈（Starlink）服務來台落地，助力台灣能享有SpaceX無遠弗屆的低軌衛星服務。

台灣積極爭取國際低軌衛星落地服務，惟受限先前的法規規範，目前僅OneWeb已開始提供通訊服務，亞馬遜（Amazon）旗下Amazon Leo將來台，但遲遲未見SpaceX身影。

業界看好，隨著法規鬆綁，未來若SpaceX落地台灣，提供星鏈服務，將引爆大商機，包括昇達科（3491）、啟碁（6285）、華通（2313）等供應鏈將協助建立更多接收站並提供衛星相關元件，迎來新一波拉貨潮，電信三雄也可望爭取合作，攜手SpaceX提供全民低軌衛星服務。

此次修法是由立委提案主導，並無行政院版本。現行電信管理法規定，設置使用電信資源的公眾電信網路者，董事長應具中華民國國籍，且外國人直接持股不得超過49%，直接及間接持股合計不得超過60%，星鏈落地就是卡在這項法規。

立委提案，若經主管機關核准，申請設置使用電信資源的公眾電信網路，董事長可不具中華民國國籍，外國人持股比率也不受前述法規限制。

昨日修法在立法院交通委員會初審通過，後續還要經立法院三讀。

此前，傳出星鏈遲遲無法落地台灣，卡在SpaceX對外資持股上限等法規限制「有意見」，傾向公司獨資。如今法規大鬆綁，業界認為有利後續爭取星鏈來台。

數位發展部表示，過去曾與星鏈接洽，但SpaceX認為台灣商業市場有限，對台灣市場興趣不高。

不過，政府推動低軌衛星並非為取代既有行動通訊，而是希望在天然災害、海底光纜中斷等緊急情況下，維持基本通訊能力，提升整體通訊韌性。

數發部長林宜敬指出，依現行制度，衛星通訊業者若申請設置公眾電信網路，須先由國家通訊傳播委員會（NCC）審查核准，取得資格後，再向數發部申請無線電頻率核配，兩機關分別負責不同階段管理工作。

SpaceX是特斯拉執行長馬斯克創辦的公司，其星鏈服務是全球低軌衛星龍頭。據統計，目前SpaceX已獲得美國聯邦通訊委員會（FCC）批准發射三代衛星，總計超過10萬顆，現在星鏈的衛星寬頻用戶已經超過1,030萬戶。

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