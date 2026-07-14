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馬斯克拚太空殖民…引爆衛星通訊、火箭數千億元商機 台鏈補

經濟日報／ 記者黃晶琳林政鋒宋健生／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克釋出最新「太空殖民」計畫，首度揭露完整內容，預計今年啟動，先前進月球，兩年內要看到成果，之後再登陸火星。 美聯社
特斯拉執行長馬斯克釋出最新「太空殖民」計畫，首度揭露完整內容，預計今年啟動，先前進月球，兩年內要看到成果，之後再登陸火星。 美聯社

特斯拉執行長馬斯克釋出最新「太空殖民」計畫，首度揭露完整內容，預計今年啟動，先前進月球，兩年內要看到成果，之後再登陸火星。業界看好馬斯克太空殖民計畫開跑在即，將掀起太空衛星通訊與火箭兩大商機，估計將有數千億元以上規模。

馬斯克旗下SpaceX低軌衛星與火箭都有用到華通（2313）產品，讓華通通吃馬斯克太空殖民計畫兩大商機，是最大贏家。華通表示，現階段太空相關產品整體產能利用率處於高檔，挹注毛利率持續走高。

啓碁、昇達科（3491）等台廠也是SpaceX衛星通訊協力廠，同步沾光。精剛（1584）、豐達科（3004）、東台（4526）旗下榮田、台泥（1101）旗下三元能源等則有望搶進火箭商機，擔負載運人類上太空重任，供應航太材料、精密扣件、高溫合金及特殊金屬等，大咬訂單。

外媒報導，馬斯克在與德州州長Greg Abbott對談時，首度揭露太空殖民計畫詳細時間點，第一階段將於下半年啟動，2028年前完成載人登月與生存驗證，十年內，建立月球永久基地，作為太空探索與技術驗證的平台。

除月球計畫，馬斯克仍將登上火星視為最終目標。他表示，希望在未來五年內完成首次載人登陸火星，為建立火星文明跨出第一步，並推動載人登陸火星，建立永久聚落。

業界人士指出，馬斯克的太空移民大計，最大推手是旗下SpaceX，包含其星艦（Starship）的火箭載運人類前往太空，而太空移民後，需要靠低軌衛星與地球保持聯絡，這時SpaceX的星鏈（Starlink）就派上用場。

法人認為，太空殖民計劃如同電影一樣科幻，但馬斯克對於太空的執著，則讓人覺得總有一天會達成太空殖民的目標，而擴大星鏈、星艦，設置太空太陽能、太空資料中心，甚至是可以在太空運作的機器人，都是未來關鍵布局。

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