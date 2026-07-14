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光寶砸300億 美國大投資 搶攻 AI 基建及能源快速成長商機

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
光寶董事長宋明峰。光寶／提供
光寶董事長宋明峰。光寶／提供

電源大廠光寶（2301）擴大「美國製造」布局，昨（13）日宣布將斥資9.19億美元（近新台幣300億元）在美國德州麥金尼市（McKinney）建立新生產據點，搶攻AI基礎設施及能源快速成長商機。

光寶已在日前的法說會上修2026年資本支出，由原訂110億元提高至130億元，增幅18%，當中不含美國新廠投資計畫。法人預期，隨著此次近300億元美國投資案拍板，光寶有望二度上修今年資本支出，凸顯AI需求強勁，帶動公司加速美國在地投資計畫腳步。

光寶目前美國廠位於德州普萊諾（Plano），以租賃為主，該廠區有六條生產線，主要製造電池備援模組（BBU） 等產品，目前已不敷需求。據悉，光寶近期在美國德州之外等多地評估，最後拍板定案，仍在原來德州建立新廠，以利兩廠就近運作。

光寶董事長宋明峰表示，此次在德州麥金尼市投資，是光寶全球成長策略的重要里程碑，不僅進一步強化集團北美市場布局，更將串聯全球營運網絡，發揮區域與全球資源整合綜效，為未來發展奠定穩固基礎。

他說，隨著AI基建及全球能源轉型持續推動產業變革，這項投資將進一步提升光寶全球競爭力，創造長期成長動能。

光寶說明，此次9.19億美元投資當中，逾1億元用於取得廠房所需，為麥金尼市歷來規模最大民間投資案之一，預計將創造逾600個就業機會，進一步強化光寶北美市場布局與營運能量，並掌握AI基礎設施及能源市場快速成長帶來的長期發展契機。

光寶指出，這座新製造基地總面積超過65萬平方英尺，將支援製造、營運、工程研發等多元功能。

光寶加碼美國製造之外，日前也宣布增資越南子公司1.49億美元（逾新台幣48億元），以支應營運成長，及擴產所需資本支出。

光寶總經理邱森彬日前表示，高雄二廠預計8月完成，越南廣寧廠將於第3季完工，估計兩地明年產能將倍增，以生產高階電源、BBU為主。光寶估計，今年AI產品營收占比將達三成。

光寶昨天股價漲8.5元、收222元。

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