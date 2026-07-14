Meta 加碼路州資料中心

Meta持續擴大AI運算版圖，承諾對美國路易斯安那州的「Hyperion」資料中心，額外投資400億美元。Hyperion將是Meta規模最大的資料中心，外界預估總投資額可能高達2,500億美元。

Meta 13日宣布擴大Hyperion資料中心的規模，投資額從先前宣布100億美元增至500億美元，算力也從原先的2百萬瓩（GW）升至5 GW。

彭博資訊5月引述知情人士指出，Meta打算對Hyperion加碼投資2,000億美元，主要用於採購昂貴的運算晶片，若加上13日公布的500億美元，意味預期投資總額達2,500億美元。Meta至今未曾發布超出500億美元的投資項目。

Hyperion占地近4,000英畝，將是Meta旗下最大的資料中心。由於成本高昂，該公司找上外部投資人藍鴞資本（Blue Owl Capital）協助融資。Meta執行長祖克柏為打造「超級人工智慧」，過去兩年砸下重金興建資料中心等基礎設施，目前完工與建造中的資料中心共33個。他也承諾未來幾年將斥資至少6,000億美元，在美國建造基礎建設。

祖克柏上周受訪表示，該公司仍在尋求所有可用算力，但同時考慮是否要出租部分算力給外部人士。