快訊

致癌油食安風暴延燒 卓揆提產品重新上架3原則

今高溫飆38度防午後強對流 吳德榮：海神颱風難增強、壽命短

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高 AI 處理器產量

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英特爾宣布，將投資57億美元擴大在愛爾蘭的半導體產能，尋求提升用於AI系統的處理器產量。（美聯社）
英特爾宣布，將投資57億美元擴大在愛爾蘭的半導體產能，尋求提升用於AI系統的處理器產量。（美聯社）

英特爾13日宣布，將投資50億歐元（57億美元）擴大在愛爾蘭的半導體產能，尋求提升用於人工智慧（AI）系統的處理器產量，也為歐洲打造更強大晶片產業的目標注入動能。

英特爾表示，這筆資金將用於更新都柏林西部Leixlip廠區的設施，擴充現有產能，並推進研發工作。該公司執行副總裁錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）也說，這項投資將確保「愛爾蘭持續站在全球最先進製造生態系的前沿，同時強化該地區在全球科技版圖中的地位」。

英特爾今年稍早宣布，將斥資逾140億美元，重新取得位於Leixlip廠區Fab 34晶圓廠的完全控制權。兩年前，英特爾為改善財務狀況，以112億美元將該廠出售給投資集團Apollo，如今將透過逾60億美元新債，買回Apollo的股權。

此前，英特爾2022年決定在德國馬格堡興建投資額達300億歐元（343億美元）的大型晶圓廠，但在去年取消；波蘭一座工廠也遭到擱置。英特爾稱此舉是為「優化生產布局，提高報酬率」。

隨著AI資料中心晶片需求持續激增，半導體業者紛紛擴大製造產能。歐盟也正透過「晶片法」提升歐洲半導體製造能力，降低對海外高效能晶片供應商的依賴。愛爾蘭政府則是在去年公布「國家半導體戰略」，目標是吸引更多相關投資。

愛爾蘭總理馬丁表示，這項投資是「對愛爾蘭作為歐洲最先進製造生態系核心地位的強力信任投票」。

近年來，英特爾CPU的重要性，已被輝達的GPU掩蓋。雖然GPU較適合用於訓練AI模型，但要協調AI代理執行軟體工程等複雜任務，仍需效能更強大的CPU。這股需求推動英特爾CPU銷售大幅成長，包含預計在愛爾蘭更新後廠區生產的Xeon伺服器CPU。

英特爾 愛爾蘭 歐洲

延伸閱讀

因應 AI 強勁需求 記憶體三雄大投資拚擴產

輝達奪CPU大單 帶旺台積電先進製程業績持續熱轉

蘋果豪砸300億美元綁定博通大單！009819「含博量最高」今日盤中逆勢大漲

費半回神！輝達博通領軍大漲 蘋果擴大與博通合作、含博量 ETF 受惠深

相關新聞

馬斯克拚太空殖民…引爆衛星通訊、火箭數千億元商機 台鏈補

特斯拉執行長馬斯克釋出最新「太空殖民」計畫，首度揭露完整內容，預計今年啟動，先前進月球，兩年內要看到成果，之後再登陸火星。業界看好馬斯克太空殖民計畫開跑在即，將掀起太空衛星通訊與火箭兩大商機，估計將有數千億元以上規模。

英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高 AI 處理器產量

英特爾13日宣布，將投資50億歐元（57億美元）擴大在愛爾蘭的半導體產能，尋求提升用於人工智慧（AI）系統的處理器產量，也為歐洲打造更強大晶片產業的目標注入動能。

三星衝刺玻璃中介層技術

韓媒The Elec報導，三星電子和三星顯示器（SDI）正共同開發次世代玻璃中介層技術，預計最快今年完成原型，以此爭取超大規模科技企業訂單。

Meta 加碼路州資料中心

Meta持續擴大AI運算版圖，承諾對美國路易斯安那州的「Hyperion」資料中心，額外投資400億美元。Hyperion將是Meta規模最大的資料中心，外界預估總投資額可能高達2,500億美元。

台積6月營收好威寫三大驚奇 上半年首度飛越2兆元大關 刷新同期紀錄

台積電昨（13）日公布6月合併營收4,426.8億元，連續兩個月創單月新高，月增6.2%，年增67.9%，推升第2季合併營收衝上1.27兆元，改寫單季新猷；上半年合併營收首度飛越2兆元大關、達2.4兆元，為同期新高。

蘋果自研晶片 挹注台積電先進製程後市新動能

蘋果持續積極投入下世代M7、M8自研晶片研發，隨終端應用導入，可望為台積電先進製程後市再添動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。