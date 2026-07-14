英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高 AI 處理器產量

英特爾13日宣布，將投資50億歐元（57億美元）擴大在愛爾蘭的半導體產能，尋求提升用於人工智慧（AI）系統的處理器產量，也為歐洲打造更強大晶片產業的目標注入動能。

英特爾表示，這筆資金將用於更新都柏林西部Leixlip廠區的設施，擴充現有產能，並推進研發工作。該公司執行副總裁錢德拉賽卡蘭（Naga Chandrasekaran）也說，這項投資將確保「愛爾蘭持續站在全球最先進製造生態系的前沿，同時強化該地區在全球科技版圖中的地位」。

英特爾今年稍早宣布，將斥資逾140億美元，重新取得位於Leixlip廠區Fab 34晶圓廠的完全控制權。兩年前，英特爾為改善財務狀況，以112億美元將該廠出售給投資集團Apollo，如今將透過逾60億美元新債，買回Apollo的股權。

此前，英特爾2022年決定在德國馬格堡興建投資額達300億歐元（343億美元）的大型晶圓廠，但在去年取消；波蘭一座工廠也遭到擱置。英特爾稱此舉是為「優化生產布局，提高報酬率」。

隨著AI資料中心晶片需求持續激增，半導體業者紛紛擴大製造產能。歐盟也正透過「晶片法」提升歐洲半導體製造能力，降低對海外高效能晶片供應商的依賴。愛爾蘭政府則是在去年公布「國家半導體戰略」，目標是吸引更多相關投資。

愛爾蘭總理馬丁表示，這項投資是「對愛爾蘭作為歐洲最先進製造生態系核心地位的強力信任投票」。

近年來，英特爾CPU的重要性，已被輝達的GPU掩蓋。雖然GPU較適合用於訓練AI模型，但要協調AI代理執行軟體工程等複雜任務，仍需效能更強大的CPU。這股需求推動英特爾CPU銷售大幅成長，包含預計在愛爾蘭更新後廠區生產的Xeon伺服器CPU。