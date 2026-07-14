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三星衝刺玻璃中介層技術

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

韓媒The Elec報導，三星電子和三星顯示器（SDI）正共同開發次世代玻璃中介層技術，預計最快今年完成原型，以此爭取超大規模科技企業訂單。

半導體產業消息人士10日表示，三星顯示已成立專案研發團隊，展開初期開發工作，預計聚焦於在玻璃基板上透過微影製程、形成重佈線層（RDL）圖案。該公司盼以玻璃中介層取代傳統矽中介層，大幅降低先進封裝成本，提升在晶圓代工業務方面的競爭力。

中介層是先進半導體封裝的關鍵元件，以玻璃取代矽，可提升基板平整度，實現更精細的電路圖案，此外，玻璃也可降低晶片與基板因熱膨脹差異造成的翹曲問題，被視為次世代AI半導體具潛力的解決方案。

此舉也反映三星顯示正在尋求OLED業務之外的新成長動能，具有重要戰略意義。此時也正值台灣的友達（2409）和中國大陸面板廠京東方，積極布局半導體封裝市場。

業界人士說，「面板廠具備在玻璃上反覆進行金屬沉積、微影及蝕刻精密電路等核心技術，三星顯示可充分運用既有技術優勢」。

三星電子則有意將玻璃中介層打造為次世代封裝平台，直接與台積電（2330）的CoWoS及CoPoS競爭。

三星 三星電子 台積電

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