快訊

蘋果芬普寧標準放寬至3ppm 專家揭洗淨、「這樣吃」可避農藥

盧廣仲遭霸凌滿身瘀青 揭悲痛經歷「我很缺乏安全感」

美股早盤／SK海力士ADR大跌8%拖累晶片股 蘋果寫盤中新天價

CoPoS玻璃基板趨勢成形 印能切入翹曲控制痛點

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

製程解決方案大廠印能科技（7734）13日公布2026年6月營收為2.3億元，年減6.43%；1~6月累計營收17.9億元，年增63.09%，創歷史同期新高。公司表示，AI（人工智慧）晶片與CoWoS產能嚴重供不應求，客戶新產線設備安裝、驗收與高階製程設備密集出貨，印能作為先進封裝關鍵製程的核心設備供應商，直接受惠於此波強勁的需求擴張。

在次世代先進封裝架構持續演進的進程中，當前最受市場矚目的焦點莫過於晶圓代工大廠攜手供應鏈開發的CoPoS面板級封裝技術，然大面積玻璃基板雖具備優異的電性傳輸與極佳的互連密度，但玻璃與封裝材料（如環氧模塑料EMC、底部填膠Underfill）等不同材質之間的熱膨脹係數（CTE）存在巨大差異，這在經歷劇烈的高溫熱處理與冷卻固化過程中，其內部熱應力無法有效釋放，使得熱製程中的結構翹曲（Warpage）痛點呈幾何級數惡化。

針對封裝熱製程所面臨的翹曲控制挑戰，印能具備領先產業的WSAS（翹曲抑制系統），協助客戶在高溫製程與固化階段降低基板變形風險。隨著面板級封裝導入方形基板，熱應力分布較傳統圓形晶圓更為複雜，四角翹曲與局部變形更可能影響後續。

印能WSAS系統可望在AI封裝、玻璃基板、FOPLP、CoPoS與Hybrid Bonding等應用中，扮演提升製程穩定性與良率控管的重要角色。

印能指出，隨著AI晶片封裝面積持續放大，先進封裝產能投資仍將是半導體設備需求的重要成長主軸，除既有高壓真空除泡設備仍為公司核心營收與毛利來源外，EvoRTS平台化製程、WSAS翹曲抑制系統，皆將隨AI晶片製程複雜度提高而具備更高應用價值。

公司將持續聚焦「殘留物、翹曲、金屬溶焊、散熱」四大良率瓶頸，協助客戶提升先進封裝製程穩定性，並掌握CoWoS、Chiplet、FOPLP、CoPoS與玻璃基板等次世代封裝商機。

營收

延伸閱讀

日本半導體ETF今日發動暴漲！00954、00951盤中飆近4％展現超強反彈力

LED 廠衝高值化布局

創控科技樂觀看2奈米以下先進製程 AMC監測剛性需求

AI需求推升半導體設備景氣 日本半導體 ETF 表現亮眼

相關新聞

億光董事會決議公開標售苗栗銅鑼廠 加速資產活化運作

LED封裝大廠億光（2393）13日召開董事會，決議將以公開標售方式處分苗栗銅鑼中興路之廠房土地及建物（含附屬設備），公司表示，旨在調整資產配置並提升整體資產報酬率，目前已取得兩家專業估價師事務所之估價報告，後續將依「取得或處分資產處理程序」辦理，並授權董事長全權處理。

投資9.19億美元 光寶科宣布在美國德州麥金尼市建新據點

光寶科（2301）13日宣布，將於美國德州麥金尼市（McKinney）設立新製造營運據點，總投資金額約9.19億美元（近台幣300億元），其中包含逾1億美元用於廠房取得。該計畫為麥金尼市歷來規模最大的民間投資案之一。

CoPoS 玻璃基板趨勢成形 印能切入翹曲控制痛點

製程解決方案大廠印能科技（7734）13日公布2026年6月營收為2.3億元，年減6.43%；1~6月累計營收17.9億元，年增63.09%，創歷史同期新高。公司表示，AI（人工智慧）晶片與CoWoS產能嚴重供不應求，客戶新產線設備安裝、驗收與高階製程設備密集出貨，印能作為先進封裝關鍵製程的核心設備供應商，直接受惠於此波強勁的需求擴張。

AI ASIC與記憶體需求驅動 2Q26台灣IC設計業營收估年增11.8%

DIGITIMES發布最新半導體產業研究報告，指出2026年上半台灣IC設計產業延續成長態勢，主要受惠於AI ASIC（特殊應用晶片）、高速傳輸晶片、記憶體相關IC及顯示驅動IC需求增溫。展望2026年第2季，在AI ASIC專案放量、記憶體相關IC需求持續強勁，以及顯示驅動IC市場回溫帶動下，台灣IC設計業者合計營收可望突破120億美元，年增11.8%。

創控科技樂觀看2奈米以下先進製程 AMC監測剛性需求

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控（6909）科技今日表示，隨著2奈米以下先進製程的量產時程推進，創控預期微環境暨設備環境應用端的市場成長空間將遠大於廠務端，公司樂觀期待2奈米及更先進製程的AMC監測需求爆發，帶動公司營運規模進一步擴大。

威世波以垂直整合為矛 攻入雷射市場

威世波（7930）採垂直整合營運模式，產品布局涵蓋晶圓設計、關鍵光源元件至高速光通訊模組製造，掌握核心技術、供應鏈及成本競爭優勢。並自主開發DFB雷射、高功率CW Laser及高速光通訊關鍵元件，目前已應用於光收發模組及BOSA次模組產品，未來將持續提升產品整合能力、供應鏈穩定性及客製化服務優勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。