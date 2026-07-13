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億光董事會決議公開標售苗栗銅鑼廠加速資產活化運作

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

LED封裝大廠億光（2393）13日召開董事會，決議將以公開標售方式處分苗栗銅鑼中興路之廠房土地及建物（含附屬設備），公司表示，旨在調整資產配置並提升整體資產報酬率，目前已取得兩家專業估價師事務所之估價報告，後續將依「取得或處分資產處理程序」辦理，並授權董事長全權處理。

億光董事長葉寅夫上月股東會曾指出，由於國內半導體與AI產業搶人、留才不易，台灣廠區未來將全面轉型為研發與試產線，不再進行大量生產，並計畫在泰國廠建置完成、產能主軸移往海外後，針對台灣舊廠房與閒置土地進行資產活化或處分。

億光本月初才剛公告斥資8.26億泰銖於泰國北柳府購地建廠，此次決議標售銅鑼廠，顯示其正加速「台灣舊廠活化、海外產能布局」的營運策略調整，藉此優化財務結構。

億光 泰國 葉寅夫

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