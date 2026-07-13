利基需求升溫加乘MLC轉單效應 估下半年SLC NAND價格上漲120-170%

根據TrendForce最新記憶體價格調查，由於高層數3D NAND等高附加價值產品排擠成熟製程產能，MLC NAND供給極度短缺，迫使部分工控、車用和網通客戶計畫改採用SLC NAND，將導致原已吃緊的SLC供應情況更加緊繃。同時，AI邊緣運算、資料中心、汽車電子等對SLC的需求持續提升，供需缺口急遽擴大，預估將激勵下半年SLC合約價格較上半年調漲120-170%，不排除有上修機會。

TrendForce表示，MLC合約價格於2026上半年達到歷史高點，部分買方的拉貨節奏轉為謹慎，但工控、車用等客戶對記憶體認證、規格有剛性要求，仍有拉貨補庫存需求。在面臨市場上買不到貨、龐大成本壓力的情況下，部分原本使用中低容量MLC的客戶，轉向採用可靠度高、壽命更長(10萬次P/E)的SLC 4Gb、8Gb顆粒。

不僅如此，SLC的四大利基應用正迎來全面成長，構築起剛性需求的底線。在AI邊緣運算與高階網通領域，隨著即時AI推理快速向終端滲透，智慧工廠、自主移動設備與新世代網通交換器持續出貨，需要SLC承載核心即時作業系統的快速引導。各國網通基礎建設、資料中心積極開案，大量消耗SLC NAND作為作業系統開機碟(Boot Drive)及高頻寫入緩衝區(Write-intensive Buffer)。汽車電子與智慧家庭部分，須由SLC支撐不間斷運作且零報錯的系統讀寫。至於在醫療影像、航太防衛等對數據錯誤零容忍的極端環境，SLC是唯一能保證長效資料保存的技術方案。

TrendForce指出，短期內全球主要SLC NAND供應商皆未規劃新產能，以製程微縮、提高良率及優化單位晶圓產出為主。面對MLC轉單效應、原有利基應用需求爆發，預料2026下半年SLC市場格局將轉為結構性短缺，考量第3季適逢傳統備貨旺季，第4季原廠成熟製程供給持續減少、庫存見底等因素，預期下半年整體SLC價格將較上半年再成長120-170%，且仍有上調可能性。