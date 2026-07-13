投資9.19億美元 光寶科宣布在美國德州麥金尼市建新據點

光寶科（2301）13日宣布，將於美國德州麥金尼市（McKinney）設立新製造營運據點，總投資金額約9.19億美元（近台幣300億元），其中包含逾1億美元用於廠房取得。該計畫為麥金尼市歷來規模最大的民間投資案之一。

光寶表示，該投資將進一步強化光寶在北美市場的布局，掌握AI基礎設施與能源相關市場快速成長所帶來的發展契機。預期可創造超過600個就業機會。

光寶位於麥金尼市的新製造基地總面積超過65萬平方英尺，將支援製造、營運、工程研發等多元功能。此項投資預計除了帶動當地長期經濟發展外，也將深化光寶對北美客戶與合作夥伴敏捷的回應能力與營運支援的量能。

光寶科技董事長宋明峰表示，此項投資是光寶全球成長策略的重要里程碑，不僅進一步強化光寶在北美市場的布局，更將串聯全球營運網絡，發揮區域與全球資源整合綜效，為未來發展奠定穩固基礎。隨著AI基礎設施建設及全球能源轉型持續推動產業變革，此項投資將進一步提升光寶的全球競爭力，為公司創造長期成長動能。

光寶表朿，在既有德州營運基礎上，光寶此次進一步投資麥金尼市，展現公司持續深耕北美市場的長期承諾。此次投資亦將提升光寶的營運彈性與服務量能，進一步深化公司在快速成長的AI基礎設施與能源市場中的發展優勢，掌握相關產業成長機會。