快訊

王鴻薇亮牌了！卓榮泰曾幫林飛帆喬貸款？法官要傳司機「子豪」作證

下班帶傘！10縣市豪大雨特報 一路下到晚上

竹北天坑案一審宣判出爐！楊文科圖利無罪、豐邑董座3年半

聽新聞
0:00 / 0:00

MLC缺貨轉單效應擴大 集邦：下半年SLC NAND價格恐大漲120%至170%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

集邦13日表示，在MLC轉單效應及AI邊緣運算、資料中心、汽車電子等需求同步升溫下，預估2026年下半年SLC NAND合約價格將較上半年大漲120%至170%，且不排除進一步上修。

集邦指出，MLC NAND合約價格於今年上半年攀上歷史高點，部分買方因成本壓力而放緩拉貨步調。不過，工控、車用等應用對記憶體規格、可靠度及認證具有剛性要求，客戶仍須持續補充庫存，難以因價格上漲而停止採購。

在MLC供應不足且價格高漲下，部分原先採用中低容量MLC NAND的客戶，開始改用可靠度較高、使用壽命更長的SLC 4Gb及8Gb顆粒。SLC可承受約10萬次程式寫入與抹除循環，適合需要長時間穩定運作及高頻寫入的設備，轉單需求也讓原本已經緊張的SLC供應更加吃緊。

除MLC轉單外，SLC NAND在AI邊緣運算、高階網通、資料中心、汽車電子、智慧家庭、醫療影像及航太防衛等應用的需求也持續增加。

集邦表示，隨即時AI推論逐步向終端設備滲透，智慧工廠、自主移動設備及新一代網通交換器出貨增加，相關設備需要以SLC NAND承載核心即時作業系統，並支援快速啟動及高頻率資料存取。

各國持續推進網通基礎建設及資料中心專案，也帶動SLC NAND作為作業系統開機碟及高頻寫入緩衝區的使用量。汽車電子與智慧家庭設備則要求系統不間斷運作並降低資料錯誤風險，進一步擴大對高可靠度儲存元件的需求。

至於醫療影像、航太及國防等對數據錯誤容忍度極低的應用，集邦指出，SLC NAND具備較高耐用性及長期資料保存能力，目前仍是相關設備的重要儲存方案。

供給方面，全球主要SLC NAND供應商短期內均未規劃新增產能，主要透過製程微縮、提升良率及增加單位晶圓產出因應需求。由於晶圓廠持續將資源轉向高層數3D NAND等高附加價值產品，成熟製程供給仍將受到壓縮。

集邦預估，第3季適逢傳統備貨旺季，第4季原廠成熟製程供應將進一步減少，加上市場庫存逐步見底，2026年下半年SLC NAND將由供應吃緊轉為結構性短缺，合約價格漲幅可能達120%至170%，後續仍有上調空間。

延伸閱讀

航空雙雄 迎貨運大旺季…Q4運價可望再攀峰

南亞飆漲停鎖死 傳產老店為何能跟上AI賺大錢？

複製記憶體超級大循環 矽晶圓股漲聲起

美光大賺 帶旺記憶體股

相關新聞

AI新戰場在太空 台灣學者加拿大創業布局衛星通訊

全球科技競爭逐漸從人工智慧（AI）模型延伸至衛星通訊設施，從地面網路走向太空網路，來自台灣的學者黃敏祐在加拿大成立的晶片...

投資9.19億美元 光寶科宣布在美國德州麥金尼市建新據點

光寶科（2301）13日宣布，將於美國德州麥金尼市（McKinney）設立新製造營運據點，總投資金額約9.19億美元（近台幣300億元），其中包含逾1億美元用於廠房取得。該計畫為麥金尼市歷來規模最大的民間投資案之一。

創控科技樂觀看2奈米以下先進製程 AMC監測剛性需求

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控（6909）科技今日表示，隨著2奈米以下先進製程的量產時程推進，創控預期微環境暨設備環境應用端的市場成長空間將遠大於廠務端，公司樂觀期待2奈米及更先進製程的AMC監測需求爆發，帶動公司營運規模進一步擴大。

威世波以垂直整合為矛 攻入雷射市場

威世波（7930）採垂直整合營運模式，產品布局涵蓋晶圓設計、關鍵光源元件至高速光通訊模組製造，掌握核心技術、供應鏈及成本競爭優勢。並自主開發DFB雷射、高功率CW Laser及高速光通訊關鍵元件，目前已應用於光收發模組及BOSA次模組產品，未來將持續提升產品整合能力、供應鏈穩定性及客製化服務優勢。

智慧電動車電控系統人才培育基地 今在雲科大揭牌

教育部和雲林科技大學斥資1.4億元完成的「 智慧電動車電控系統人才培育基地 」今天揭牌，未來將與「台灣電動車產業聯盟（TEVIA）」合作，研發智慧座艙、車用電子、AI辨識、自駕感測等關鍵技術，為未來斗六電動車產業園區培育人才，打造雲林成為中台灣的智慧電動車產業聚落，展現智慧移動產業的新實力。

不怕台積電成熟製程漲價 IC設計廠明年仍要更多產能

在先進製程漲價之後，IC設計業者透露，台積電（2330）也已規畫自明年1月起，在成熟製程方面也將調高晶圓代工價格。即便如此，為了公司營運規模能持續擴大，接下來要洽談明年的晶圓代工產能額度，還是會繼續爭取要比今年拿到更多產能支援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。